Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

По всій Україні 2 години лунала повітряна тривога, злітав МіГ у Білорусі

Ірина БалачукЧетвер, 23 березня 2023, 11:10
По всій Україні 2 години лунала повітряна тривога, злітав МіГ у Білорусі
Скриншот з alerts.in.ua

Вранці 23 березня по всій території України оголошували повітряну тривогу – у Білорусі в цей час був у повітрі російський МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал". Небезпека тривала майже 2 години

Джерело: карта тривог, моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" у Telegram

Деталі: О 9:07 сирени почали лунати у Києві та на Полтавщині. А за кілька хвилин поширилися на всю територію країни.

Звучання сирен означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.

Моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" повідомив, що о 9:00 з білоруського аеродрому "Барановичі" злетів винищувач супроводу, а о 9:02 з аеродрому Мачулищі злетів МіГ-31К ВКС РФ, який може нести ракети "Кинджал".

Оновлено: Об 11:05 тривоги почали скасовувати. Небезпека тривала майже 2 години. "Беларускі Гаюн" повідомив, що в Білорусі сів МіГ-31К.

Теми: повітряна тривогавійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

До наступу на Авдіївку загарбники залучили досвідчених "вагнерівців" – ISW

відеоЖурналісти показали статки нардепа від забороненої ОПЗЖ Шуфрича

Зеленський провів засідання Ставки у Дніпрі

Німеччина хоче в найближчі роки збільшити військову допомогу Україні до понад 15 млрд євро – ЗМІ

В Угорщині остаточно схвалили вступ Фінляндії до НАТО

WSJ: Росія в обмін на "Шахеди" постачає Ірану кіберзброю

Усі новини...
повітряна тривога
По всій Україні 2 години лунала повітряна тривога
У Києві та низці областей оголошували тривогу
У Хмельницькій області не зафіксовані "прильоти" – ОВА
Останні новини
04:58
До наступу на Авдіївку загарбники залучили досвідчених "вагнерівців" – ISW
04:34
У Радбезі ООН не підтримали резолюцію Росії про розслідування вибухів на "Північних потоках"
03:40
Україна буде однією з основних тем на "Саміті за демократію" – Держдеп США
02:58
відеоЖурналісти показали статки нардепа від забороненої ОПЗЖ Шуфрича
02:04
ППО збила 12 ворожих "Шахедів"
01:14
ППО знищила "всі ворожі цілі" навколо Києва – КМВА
00:52
Зеленський у розмові з Дудою: "Готуємось до важливих подій"
00:15
відеоПовітряники показали, як збили російський дрон
00:08
оновленоУ Святошинському районі столиці палає приміщення магазину – Кличко
00:03
доповненоУ Києві та області спрацювала ППО, є збиття дронів
Усі новини...