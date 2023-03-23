По всій Україні 2 години лунала повітряна тривога, злітав МіГ у Білорусі

Вранці 23 березня по всій території України оголошували повітряну тривогу – у Білорусі в цей час був у повітрі російський МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал". Небезпека тривала майже 2 години

Джерело: карта тривог, моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" у Telegram

Деталі: О 9:07 сирени почали лунати у Києві та на Полтавщині. А за кілька хвилин поширилися на всю територію країни.

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Звучання сирен означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.

Моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" повідомив, що о 9:00 з білоруського аеродрому "Барановичі" злетів винищувач супроводу, а о 9:02 з аеродрому Мачулищі злетів МіГ-31К ВКС РФ, який може нести ракети "Кинджал".

Оновлено: Об 11:05 тривоги почали скасовувати. Небезпека тривала майже 2 години. "Беларускі Гаюн" повідомив, що в Білорусі сів МіГ-31К.