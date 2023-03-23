По всей Украине 2 часа звучала воздушная тревога, летал МиГ в Беларуси

Утром 23 марта по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу – в Беларуси в это время был в воздухе российский МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал". Опасность продолжалась почти 2 часа.

Источник: карта тревог, мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" в Telegram

Детали: В 9:07 сирены начали звучать в Киеве и на Полтавщине. А через несколько минут распространились на всю территорию страны.

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Звучание сирен означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.

Мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" сообщил, что в 9:00 с белорусского аэродрома "Барановичи" взлетел истребитель сопровождения, а в 9:02 с аэродрома Мачулищи взлетел МиГ-31К ВКС РФ, который может нести ракеты "Кинжал".

Обновлено: В 11:05 тревоги начали отменять. Опасность продолжалась почти 2 часа. "Беларускі Гаюн" сообщил, что в Беларуси сел МиГ-31К.