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Медведев заявил, что Россия начала войну, потому что Украина - это часть России

Станислав ПогориловЧетверг, 23 марта 2023, 09:37
Медведев заявил, что Россия начала войну, потому что Украина - это часть России
Дмитрий Медведев, фото: Getty Images

Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью российским пропагандистам соврал, что Украина - это часть России, а Запад недооценил решимость Кремля начать войну.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Прямая речь Медведева: "Мало того, Украина - это вообще часть России, скажем по-честному, это часть России. Но в силу геополитических причин и в силу истории того, что произошло, мы долгое время мирились с тем, что мы живем в разных квартирах".

Детали: Далее Медведев начал врать о том, что территория Украины всегда относилась к Российской империи. По его словам, на большей части украинской территории исконно жило русское население, которое было в составе "большой России, а не малой России".

Медведев также говорит, что у него сложилось впечатление, что страны Запада не верили и не видели "степень решимости" России начать войну в Украине, и поэтому вроде бы они "просчитались".

"Поэтому с некоторыми странами, блоками, сообществами стран бессмысленно договариваться - они понимают только язык силы. Только язык силы!" - сказал Медведев.

Темы: МедведеввойнаРосcияУкраина
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