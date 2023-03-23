Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Медведев заявил, что Россия начала войну, потому что Украина - это часть России

Станислав ПогориловЧетверг, 23 марта 2023, 08:37
Медведев заявил, что Россия начала войну, потому что Украина - это часть России
Дмитрий Медведев, фото: Getty Images

Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью российским пропагандистам соврал, что Украина - это часть России, а Запад недооценил решимость Кремля начать войну.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Прямая речь Медведева: "Мало того, Украина - это вообще часть России, скажем по-честному, это часть России. Но в силу геополитических причин и в силу истории того, что произошло, мы долгое время мирились с тем, что мы живем в разных квартирах".

Реклама:

Детали: Далее Медведев начал врать о том, что территория Украины всегда относилась к Российской империи. По его словам, на большей части украинской территории исконно жило русское население, которое было в составе "большой России, а не малой России".

Медведев также говорит, что у него сложилось впечатление, что страны Запада не верили и не видели "степень решимости" России начать войну в Украине, и поэтому вроде бы они "просчитались".

"Поэтому с некоторыми странами, блоками, сообществами стран бессмысленно договариваться - они понимают только язык силы. Только язык силы!" - сказал Медведев.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: МедведеввойнаРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 18 погибших и 108 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Медведев
Медведев с самого утра начал пугать мир апокалипсисом
Медведев допустил аннексию Россией Абхазии и Южной Осетии
Медведев размечтался, что Запад будет умолять о переговорах с РФ, хоть через десятилетия
Последние новости
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
Все новости...
Реклама: