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Британська розвідка розповіла про ситуацію під Кремінною

"Європейська правда"Четвер, 23 березня 2023, 08:50
Британська розвідка розповіла про ситуацію під Кремінною
Скриншот з deepstatemap.live

Російські сили дещо покращили своє становище під Кремінною, але загалом більше орієнтуються на оборону, аніж наступ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 23 березня. 

Розвідка зазначає, що з початку березня на цій ділянці фронту тривали тяжкі бої і російським силам частково вдалося повернути контроль над територіями на підступах до Кремінної, де раніше становище для них було досить загрозливим.

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"Місцями РФ досягла просування на кілька кілометрів. Російське командування, скоріш за все, намагається розширити "зону безпеки" на захід від ліній оборони, які вони облаштували на підвищеній місцевості, та інтегрувати в оборону річку Оскіл як природну перешкоду. Також вони, певно, хотіли б повернути Куп’янськ, який є логістичним вузлом", – розповідають в огляді. 

Водночас, відзначають аналітики, на оперативному рівні більш схоже, що РФ на цій ділянці фронту налаштована на оборону.  

"Командування, можливо, побоюється, що це один із тих секторів, де Україна може вдатися до масштабних наступальних операцій", – зазначає розвідка. 

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В огляді за попередню добу припускали, що наступ російських сил під Бахмутом починає слабшати, хоча ситуація для українських оборонців міста залишається складною.

Теми: Луганська областьвійнарозвідкаВелика Британія
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