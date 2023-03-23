Британская разведка рассказала о ситуации под Кременной

Российские силы несколько улучшили свое положение под Кременной, но в целом больше ориентируются на оборону, чем наступление.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 23 марта.

Разведка отмечает, что с начала марта на этом участке фронта продолжались тяжелые бои и российским силам частично удалось вернуть контроль над территориями на подступах к Кременной, где ранее положение для них было достаточно угрожающим.

"Местами РФ достигла продвижения на несколько километров. Российское командование, скорее всего, пытается расширить "зону безопасности" к западу от линий обороны, которые они обустроили на возвышенной местности, и интегрировать в оборону реку Оскол как естественное препятствие. Также они, вероятно, хотели бы вернуть Купянск, который является логистическим узлом", – рассказывают в обзоре.

В то же время, отмечают аналитики, на оперативном уровне более похоже, что РФ на этом участке фронта настроена на оборону.

"Командование, возможно, опасается, что это один из тех секторов, где Украина может прибегнуть к масштабным наступательным операциям", – отмечает разведка.

В обзоре за предыдущие сутки предполагали, что наступление российских сил под Бахмутом начинает ослабевать, хотя ситуация для украинских защитников города остается сложной.