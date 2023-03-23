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Україна та Молдова нарешті домовилися про запуск залізничної гілки, побудованої після вторгнення

"Європейська правда"Четвер, 23 березня 2023, 09:18

Україна та Молдова погодили останні деталі для запуску залізничної гілки, яку побудували після початку повномасштабної війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо із заяв МВС України та Молдови і митних служб обох країн.

22 березня відомства повідомили про підписання Протоколу про організацію спільного контролю в пункті пропуску для залізничного сполучення "Серпневе-1 – Басараб’яска". 

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Прикордонники та митники України та Молдови попередньо домовились вже найближчими днями розпочати спільний контроль у спільному пункті пропуску для залізничного сполучення "Серпневе 1 – Басараб’яска" на території Молдови - через те, що з молдовського боку є необхідна інфраструктура.

Очільник Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко зазначив, що це активізує торгово-економічну діяльність між Україною і Молдовою, а також поглибить їхню співпрацю з управління кордонами. 

"Ми бачимо у цьому великі можливості для розширення як нашого експортного потенціалу і транзитних можливостей Молдови, так і в подальшому, після нашої Перемоги, це сприятиме розширенню експорту молдовських підприємств на зовнішні ринки з використанням логістики портів Великої Одеси. Це також у майбутньому слугуватиме поштовхом для росту інвестицій з точки зору бізнесу, розвитку транзитного потенціалу та логістичних маршрутів", - додав в.о. голови Державної митної служби України Сергій Звягінцев.

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Новий перехід дозволяє значною мірою компенсувати залізничне сполучення мостом через Затоку, який неодноразово ставав об'єктом ракетних атак РФ.

За даними ЄвроПравди, використання переходу розпочнеться від опівночі 25 березня.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Україна та Молдова відновили рух пасажирських потягів за маршрутом Київ-Кишинів після 24-річної перерви. 

Теми: Молдовазалізниця
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