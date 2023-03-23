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Украина и Молдова наконец договорились о запуске железнодорожной ветки, построенной после вторжения

"Европейская правда"Четверг, 23 марта 2023, 09:18

Украина и Молдова согласовали последние детали для запуска железнодорожной ветки, которую построили после начала полномасштабной войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно из заявлений МВД Украины и Молдовы и таможенных служб обеих стран.

22 марта ведомства сообщили о подписании Протокола об организации совместного контроля в пункте пропуска для железнодорожного сообщения "Серпневе-1 - Басарабяска".

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Пограничники и таможенники Украины и Молдовы предварительно договорились уже в ближайшие дни начать совместный контроль в совместном пункте пропуска для железнодорожного сообщения "Серпневе-1 - Басарабяска" на территории Молдовы - потому что с молдавской стороны есть необходимая инфраструктура.

Глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко отметил, что это активизирует торгово-экономическую деятельность между Украиной и Молдовой, а также углубит их сотрудничество по управлению границами.

"Мы видим в этом большие возможности для расширения как нашего экспортного потенциала и транзитных возможностей Молдовы, так и в дальнейшем, после нашей Победы, это будет способствовать расширению экспорта молдавских предприятий на внешние рынки с использованием логистики портов Большой Одессы. Это также в будущем послужит толчком для роста инвестиций с точки зрения бизнеса, развития транзитного потенциала и логистических маршрутов", - добавил и.о. председателя Государственной таможенной службы Украины Сергей Звягинцев.

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Новый переход позволяет в значительной степени компенсировать железнодорожное сообщение по мосту в Затоке, который неоднократно становился объектом ракетных атак РФ.

По данным ЕвроПравды, использование перехода начнется с полуночи 25 марта.

Напомним, в ноябре 2022 года Украина и Молдова возобновили движение пассажирских поездов по маршруту Киев-Кишинев после 24-летнего перерыва.

Темы: Молдоважелезная дорога
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