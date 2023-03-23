Колишній військовий шпигував на російську ПВК "Вагнер" у Житомирі

Колишній військовий шпигував на "Вагнер" у Житомирі, фото СБУ

У результаті спецоперації в Житомирській області контррозвідка Служби безпеки України затримала російського агента з позивним "Снаров", який саме збирався втекти за кордон.

Джерело: Служба безпеки України і Житомирська обласна прокуратура

Деталі: Зловмисником виявився колишній заступник командира однієї з українських військових частин, який ще на початку 1990-х років пішов у відставку.

Уродженцю Херсонщини, який наразі проживає у Житомирі, інкримінують державну зраду.

Встановлено, що у липні минулого року розвідувальний підрозділ російської військової групи "Вагнер" залучив його до негласної співпраці. За даними слідства, ворог здійснив дистанційне вербування через заборонену соцмережу "Вконтакте", якою активно користувався фігурант.

За порадою російського куратора для конспірації та приховання своєї злочинної діяльності зрадник користувався позивним "Снаров".

За вказівкою агресора колишній військовий збирав розвіддані про переміщення підрозділів ЗСУ, а також "цікавився" персональними даними чинного командного складу українських військ в регіоні.

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Крім цього, він фіксував координати вуличних систем відеоспостереження, які знаходяться поблизу будівель органів державної влади та правоохоронних органів. Відповідна інформація потрібна була ворогу для планування та можливого вчинення диверсій на території міста.

Чоловік збирав інформацію про розташування у Житомирі стратегічно важливих військових об’єктів, місця дислокації підрозділів військовослужбовців і військової техніки ЗСУ. Добуті відомості наносив на карту, фотографував і передавав зображення ворогу для можливого використання під час планування та ведення бойових дій.

За даними СБУ, зрадник передавав "вагнерівцям" фотографії карт із позначками через відпрацьовані канали електронного зв’язку.

Особливу активність чоловік проявив протягом вересня-жовтня 2022 року.

Контррозвідники СБУ поетапно задокументували злочинні дії російського агента і затримали його напередодні спроби втечі за кордон.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено ноутбук, мобільний телефон та карти регіону, які він використовував у підривній діяльності.

На підставі зібраного масиву доказів слідчі СБУ повідомили поплічнику ворога про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.