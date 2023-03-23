Бывший военный шпионил на российскую ЧВК "Вагнер" в Житомире

Бывший военный шпионил на "Вагнер" в Житомире, фото СБУ

В результате спецоперации в Житомирской области контрразведка Службы безопасности Украины задержала российского агента с позывным "Снаров", который как раз собирался сбежать за границу.

Источник: Служба безопасности Украины и Житомирская областная прокуратура

Детали: Злоумышленником оказался бывший заместитель командира одной из украинских воинских частей, который еще в начале 1990-х годов ушел в отставку.

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Уроженцу Херсонщины, который сейчас проживает в Житомире, инкриминируют государственную измену.

Установлено, что в июле прошлого года разведывательное подразделение российской военной группы "Вагнер" привлекло его к негласному сотрудничеству. По данным следствия, враг осуществил дистанционную вербовку через запрещенную соцсеть "Вконтакте", которой активно пользовался фигурант.

По указанию агрессора бывший военный собирал разведданные о перемещении подразделений ВСУ, а также "интересовался" персональными данными действующего командного состава украинских войск в регионе.

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Кроме этого, он фиксировал координаты уличных систем видеонаблюдения, которые находятся вблизи зданий органов государственной власти и правоохранительных органов. Соответствующая информация нужна была врагу для планирования и возможного совершения диверсий на территории города.

Мужчина собирал информацию о расположении в Житомире стратегически важных военных объектов, места дислокации подразделений военнослужащих и военной техники ВСУ. Добытые сведения наносил на карту, фотографировал и передавал изображения врагу для возможного использования при планировании и ведении боевых действий.

По данным СБУ, предатель передавал "вагнеровцам" фотографии карт с отметками через отработанные каналы электронной связи.

Особую активность мужчина проявил в течение сентября-октября 2022 года.

По совету российского куратора для конспирации и сокрытия своей преступной деятельности пользовался позывным "Снаров".

Контрразведчики СБУ поэтапно задокументировали преступные действия российского агента и задержали его накануне попытки побега за границу.

Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружен ноутбук, мобильный телефон и карты региона, которые он использовал в подрывной деятельности.

На основании собранного массива доказательств следователи СБУ сообщили пособнику врага о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.