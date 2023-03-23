Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Президент Чехії: у нас лишилося мало варіантів для військової допомоги Україні

"Європейська правда"Четвер, 23 березня 2023, 11:13

Чеська Республіка допомагала Україні з поставками озброєнь, як могла, але у неї вже не лишилося багато варіантів для подальшої допомоги.

Про це президент Чехії Петр Павел сказав в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung, повідомляє "Європейська правда".

За словами Павела, Чехія вже надала Україні все, що могла. Він ще бачить певні можливості у сфері протиповітряної оборони та боєприпасів, для яких Чехія має виробничі потужності.

Реклама:

Однак з таким виробництвом може виникнути проблема через брак робочих рук і нинішній низький рівень безробіття. "Робочу силу тут важко знайти. Але є можливості, наприклад, у вигляді робітників з України", - сказав він.

Павел вважає рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2 дуже хорошим кроком. "Це відкрило двері для всіх інших країн. Для успішного наступу українцям зараз потрібні танки, бронемашини, артилерія, засоби протиповітряної оборони і багато-багато боєприпасів", - сказав він.

"Також допоможуть винищувачі МіГ-29, які перейдуть з Польщі та Словаччини до України. Кожен літак має значення. Мені бракує уяви, що ми можемо зробити далі", - сказав чеський президент.

ВІДЕО ДНЯ

Він додав, що надання західних літаків було б логічним кроком, але в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, Петр Павел вважає, що найближчі кілька місяців - найкращий час для України провести контрнаступ проти російських військ на окупованих територіях.

Теми: Чехія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Чехія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У Чехії затримали підозрюваного у жорстокому побитті українок
У Чехії чоловік побив двох українок, спитавши, звідки вони
Останні новини
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
Усі новини...
Реклама: