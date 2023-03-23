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Президент Чехії: у нас лишилося мало варіантів для військової допомоги Україні

"Європейська правда"Четвер, 23 березня 2023, 12:13

Чеська Республіка допомагала Україні з поставками озброєнь, як могла, але у неї вже не лишилося багато варіантів для подальшої допомоги.

Про це президент Чехії Петр Павел сказав в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung, повідомляє "Європейська правда".

За словами Павела, Чехія вже надала Україні все, що могла. Він ще бачить певні можливості у сфері протиповітряної оборони та боєприпасів, для яких Чехія має виробничі потужності.

Однак з таким виробництвом може виникнути проблема через брак робочих рук і нинішній низький рівень безробіття. "Робочу силу тут важко знайти. Але є можливості, наприклад, у вигляді робітників з України", - сказав він.

Павел вважає рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2 дуже хорошим кроком. "Це відкрило двері для всіх інших країн. Для успішного наступу українцям зараз потрібні танки, бронемашини, артилерія, засоби протиповітряної оборони і багато-багато боєприпасів", - сказав він.

"Також допоможуть винищувачі МіГ-29, які перейдуть з Польщі та Словаччини до України. Кожен літак має значення. Мені бракує уяви, що ми можемо зробити далі", - сказав чеський президент.

Він додав, що надання західних літаків було б логічним кроком, але в довгостроковій перспективі.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Петр Павел вважає, що найближчі кілька місяців - найкращий час для України провести контрнаступ проти російських військ на окупованих територіях.

Теми: Чехія
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