Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Президент Чехии: у нас осталось мало вариантов для военной помощи Украине

"Европейская правда"Четверг, 23 марта 2023, 11:13

Чешская Республика помогала Украине с поставками вооружений, как могла, но у нее уже осталось не много вариантов для дальнейшей помощи.

Об этом президент Чехии Петр Павел сказал в интервью Süddeutsche Zeitung, сообщает "Европейская правда".

По словам Павела, Чехия уже передала Украине все, что могла. Он еще видит определенные возможности в сфере противовоздушной обороны и боеприпасов, для которых в Чехии есть производственные мощности.

Реклама:

Однако с таким производством может возникнуть проблема из-за нехватки рабочих рук и нынешнего низкого уровня безработицы. "Рабочую силу здесь трудно найти. Но есть возможности, например, в виде рабочих из Украины", - сказал он.

Павел считает решение Германии предоставить Украине танки Leopard 2 очень хорошим шагом. "Это открыло двери для всех других стран. Для успешного наступления украинцам сейчас нужны танки, бронемашины, артиллерия, средства противовоздушной обороны и много-много боеприпасов", - сказал он.

"Также помогут истребители МиГ-29, которые перейдут из Польши и Словакии в Украину. Каждый самолет имеет значение. Мне не хватает воображения, что мы можем сделать дальше", - сказал чешский президент.

ВИДЕО ДНЯ

Он добавил, что предоставление западных самолетов было бы логичным шагом, но в долгосрочной перспективе.

Напомним, Петр Павел считает, что ближайшие несколько месяцев - лучшее время для Украины провести контрнаступление против российских войск на оккупированных территориях.

Темы: Чехия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 18 погибших и 108 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Чехия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В Чехии задержали подозреваемого в жестоком избиении украинок
В Чехии мужчина избил двух украинок, спросив, откуда они
Последние новости
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
Все новости...
Реклама: