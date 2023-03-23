Президент Чехии: у нас осталось мало вариантов для военной помощи Украине

Чешская Республика помогала Украине с поставками вооружений, как могла, но у нее уже осталось не много вариантов для дальнейшей помощи.

Об этом президент Чехии Петр Павел сказал в интервью Süddeutsche Zeitung, сообщает "Европейская правда".

По словам Павела, Чехия уже передала Украине все, что могла. Он еще видит определенные возможности в сфере противовоздушной обороны и боеприпасов, для которых в Чехии есть производственные мощности.

Реклама:

Однако с таким производством может возникнуть проблема из-за нехватки рабочих рук и нынешнего низкого уровня безработицы. "Рабочую силу здесь трудно найти. Но есть возможности, например, в виде рабочих из Украины", - сказал он.

Павел считает решение Германии предоставить Украине танки Leopard 2 очень хорошим шагом. "Это открыло двери для всех других стран. Для успешного наступления украинцам сейчас нужны танки, бронемашины, артиллерия, средства противовоздушной обороны и много-много боеприпасов", - сказал он.

"Также помогут истребители МиГ-29, которые перейдут из Польши и Словакии в Украину. Каждый самолет имеет значение. Мне не хватает воображения, что мы можем сделать дальше", - сказал чешский президент.

ВИДЕО ДНЯ

Он добавил, что предоставление западных самолетов было бы логичным шагом, но в долгосрочной перспективе.

Напомним, Петр Павел считает, что ближайшие несколько месяцев - лучшее время для Украины провести контрнаступление против российских войск на оккупированных территориях.