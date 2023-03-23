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Сили оборони півдня намагаються зачистити 30-кілометрову зону на Лівому березі Дніпра

Валентина РоманенкоЧетвер, 23 березня 2023, 12:18
Сили оборони півдня намагаються зачистити 30-кілометрову зону на Лівому березі Дніпра
ілюстративне фото ЗСУ

В рамках контрбатарейної боротьби Сили оборони півдня намагаються зачистити від окупантів 20-30 кілометрову зону на Лівобережжі.

Джерело: керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Поки що ми працюємо над тим, щоб ворог відчував нашу присутність, наш тиск. Зокрема, в рамках контрбатарейного протистояння ми намагаємося вичищати смугу в 20-30 кілометрів на лівому березі. Це досить непроста робота і ускладнюється вона тим, що ворог стало ховається за мирними мешканцями, намагаючись переховувати свої підрозділи і своє базування техніки в дворах місцевих мешканців, за житловими будинками.

Але все ж таки наша робота досить результативна. До прикладу, можна відстежити, що обстріли з боку Кінбурнської коси суттєво поменшали, оскільки нами було уражено пункт постачання і складування боєприпасів.

Зараз вони не мають потужної підтримки, і навіть пересування суходолом для них ускладнено, оскільки ми намагаємося тримати під вогневим контролем саме той перешийок, який пов’язує материкову частину Лівобережжя з півостровом Кінбурнська коса".

Деталі: За словами Гуменюк, таким чином Сили оборони намагаються зменшити натиск ворожого вогню по Дніпробузькому лиману і протилежним громадам: Очаківській і Куцурубській Миколаївської області.

Що стосується Херсонщини, Гуменюк констатувала, що, на жаль, ворог продовжує вишукувати позиції і точки, ховаючись знову ж таки за мирним населенням Лівобережжя, і обстрілює Херсон і його передмістя.

ВІДЕО ДНЯ

Додатково: Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський також відзначав 22 березня ефективну роботу Сил оборони зі знищення російських загарбників.

Теми: Херсонська областьМиколаївська областьвійна
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