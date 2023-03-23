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Силы обороны юга пытаются зачистить 30-километровую зону на Левом берегу Днепра

Валентина РоманенкоЧетверг, 23 марта 2023, 12:18
Силы обороны юга пытаются зачистить 30-километровую зону на Левом берегу Днепра
иллюстративное фото ВСУ

В рамках контрбатарейной борьбы Силы обороны юга пытаются зачистить от оккупантов 20-30 километровую зону на Левобережье.

Источник: руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Пока мы работаем над тем, чтобы враг чувствовал наше присутствие, наше давление. В частности, в рамках контрбатарейного противостояния мы пытаемся вычищать полосу в 20-30 километров на левом берегу (Днепра -ред.). Это достаточно непростая работа и осложняется она тем, что враг стало прячется за мирными жителями, пытаясь скрывать свои подразделения и свое базирование техники во дворах местных жителей, за жилыми домами.

Но все же наша работа достаточно результативна. К примеру, можно отследить, что обстрелы со стороны Кинбурнской косы существенно уменьшились, поскольку нами был поражен пункт снабжения и складирования боеприпасов.

Сейчас они не имеют мощной поддержки, и даже передвижение по суше для них затруднено, поскольку мы стараемся держать под огневым контролем именно тот перешеек, который связывает материковую часть Левобережья с полуостровом Кинбурнская коса".

Детали: По словам Гуменюк, таким образом Силы обороны пытаются уменьшить натиск вражеского огня по Днепробугскому лиману и противоположным общинам: Очаковской и Куцурубской Николаевской области.

Что касается Херсонщины, Гуменюк констатировала, что, к сожалению, враг продолжает выискивать позиции и точки, прячась опять же за мирным населением Левобережья, и обстреливает Херсон и его пригород.

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Дополнительно: Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский также отмечал 22 марта эффективную работу Сил обороны по уничтожению российских захватчиков.

Темы: Херсонская областьНиколаевская областьвойна
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