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Україна звернулася до Фінляндії з проханням обговорити передачу винищувачів Hornet - ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 23 березня 2023, 12:57

Україна подала до Фінляндії запит на тристоронні переговори щодо винищувачів Hornet між Києвом, Гельсінкі та Вашингтоном, оскільки це літаки американського виробництва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Helsingin Sanomat з посиланням на джерела.

За даними видання, запит надійшов після того, як прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін під час візиту до Києва обговорила з президентом України Володимиром Зеленським можливість передачі країні винищувачів Hornet.

Термін служби цих літаків добігає кінця, і їх замінюють нові американські винищувачі F-35. Перша партія Hornets буде виведена з експлуатації не раніше, ніж через два-три роки.

У четвер вранці після появи цієї інформації Офіс президента Фінляндії заявив, що Україна не зверталася до них щодо літаків.

У відомстві зазначили, що матеріальні запити традиційно проходять через Міністерство оборони.

Президент Саулі Нііністьо також заявив у середу, що з України не було жодних контактів щодо винищувачів. Він зазначив, що вважає природним те, що тема Hornet викликає великий інтерес для українців.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, прем'єрка Фінляндії нещодавно приїжджала з візитом до Києва і зазначила, що її країни могла би разом з іншими союзниками розглянути надання Україні винищувачів.

Її заява стала сюрпризом для оглядачів та учасників зовнішньої та безпекової політики, а конкуруючі партії говорили про "безрозсудність" таких оголошень. Марін дорікали, що такі заяви слід робити після консультацій всередині країни. 

Теми: Фінляндіяавіа
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