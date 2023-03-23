Україна звернулася до Фінляндії з проханням обговорити передачу винищувачів Hornet - ЗМІ
Україна подала до Фінляндії запит на тристоронні переговори щодо винищувачів Hornet між Києвом, Гельсінкі та Вашингтоном, оскільки це літаки американського виробництва.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Helsingin Sanomat з посиланням на джерела.
За даними видання, запит надійшов після того, як прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін під час візиту до Києва обговорила з президентом України Володимиром Зеленським можливість передачі країні винищувачів Hornet.
Термін служби цих літаків добігає кінця, і їх замінюють нові американські винищувачі F-35. Перша партія Hornets буде виведена з експлуатації не раніше, ніж через два-три роки.
У четвер вранці після появи цієї інформації Офіс президента Фінляндії заявив, що Україна не зверталася до них щодо літаків.
У відомстві зазначили, що матеріальні запити традиційно проходять через Міністерство оборони.
Президент Саулі Нііністьо також заявив у середу, що з України не було жодних контактів щодо винищувачів. Він зазначив, що вважає природним те, що тема Hornet викликає великий інтерес для українців.
Нагадаємо, прем'єрка Фінляндії нещодавно приїжджала з візитом до Києва і зазначила, що її країни могла би разом з іншими союзниками розглянути надання Україні винищувачів.
Її заява стала сюрпризом для оглядачів та учасників зовнішньої та безпекової політики, а конкуруючі партії говорили про "безрозсудність" таких оголошень. Марін дорікали, що такі заяви слід робити після консультацій всередині країни.