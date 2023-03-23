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Украина обратилась к Финляндии с просьбой обсудить передачу истребителей Hornet - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 23 марта 2023, 11:57

Украина подала в Финляндию запрос на трехсторонние переговоры по истребителям Hornet между Киевом, Хельсинки и Вашингтоном, поскольку это самолеты американского производства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

По данным издания, запрос поступил после того, как премьер-министр Финляндии Санна Марин во время визита в Киев обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность передачи стране истребителей Hornet.

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Срок службы этих самолетов подходит к концу, и их заменяют новые американские истребители F-35. Первая партия Hornets будет выведена из эксплуатации не ранее, чем через два-три года.

В четверг утром после появления этой информации Офис президента Финляндии заявил, что Украина не обращалась к ним по поводу самолетов.

В ведомстве отметили, что материальные запросы традиционно проходят через Министерство обороны.

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Президент Саули Ниинистё также заявил в среду, что из Украины не было никаких контактов по истребителям. Он отметил, что считает естественным то, что тема Hornet вызывает большой интерес для украинцев.

Напомним, премьер Финляндии недавно приезжала с визитом в Киев и отметила, что ее страны могла бы вместе с другими союзниками рассмотреть предоставление Украине истребителей.

Ее заявление стало сюрпризом для обозревателей и участников внешней политики и политики безопасности, а конкурирующие партии говорили о "безрассудстве" таких объявлений. Марин упрекали, что такие заявления следует делать после консультаций внутри страны.

Темы: Финляндияавиа
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