"Білі вовки" СБУ за 5 днів відмінусували 22 російські цілі
Четвер, 23 березня 2023, 12:06
Спецпризначенці Служби безпеки України продовжують ефективно працювати на передовій, знищуючи ворога та його техніку.
Джерело: пресслужба СБУ
Деталі: Повідомляється, що бійці Центру спецоперацій "А" СБУ з групи "Білі вовки" лише за 5 днів відмінусували:
Реклама:
- 14 танків
- 4 БМП
- 2 бліндажі з піхотою противника
- 1 спецмашину для розмінування
- 1 склад з боєприпасами
Дослівно: "Працюємо далі до повної Перемоги!".