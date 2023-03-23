"Білі вовки" СБУ за 5 днів відмінусували 22 російські цілі

Спецпризначенці Служби безпеки України продовжують ефективно працювати на передовій, знищуючи ворога та його техніку.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Повідомляється, що бійці Центру спецоперацій "А" СБУ з групи "Білі вовки" лише за 5 днів відмінусували:

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14 танків

4 БМП

2 бліндажі з піхотою противника

1 спецмашину для розмінування

1 склад з боєприпасами

Дослівно: "Працюємо далі до повної Перемоги!".