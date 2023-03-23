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"Білі вовки" СБУ за 5 днів відмінусували 22 російські цілі

Валентина РоманенкоЧетвер, 23 березня 2023, 13:06
Білі вовки СБУ за 5 днів відмінусували 22 російські цілі
скриншот

Спецпризначенці Служби безпеки України продовжують ефективно працювати на передовій, знищуючи ворога та його техніку.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Повідомляється, що бійці Центру спецоперацій "А" СБУ з групи "Білі вовки" лише за 5 днів відмінусували:

  • 14 танків
  • 4 БМП
  • 2 бліндажі з піхотою противника
  • 1 спецмашину для розмінування
  • 1 склад з боєприпасами

Дослівно: "Працюємо далі до повної Перемоги!".

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Теми: СБУвійна
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