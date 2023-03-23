"Белые волки" СБУ за 5 дней отминусовали 22 российские цели
Четверг, 23 марта 2023, 13:06
Спецназовцы Службы безопасности Украины продолжают эффективно работать на передовой, уничтожая врага и его технику.
Источник: пресс-служба СБУ
Детали: Сообщается, что бойцы Центра спецопераций "А" СБУ из группы "Белые волки" только за 5 дней отминусовали:
- 14 танков
- 4 БМП
- 2 блиндажа с пехотой противника
- 1 спецмашину для разминирования
- 1 склад с боеприпасами
Дословно: "Работаем дальше до полной Победы!".
ВИДЕО ДНЯ