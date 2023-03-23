"Белые волки" СБУ за 5 дней отминусовали 22 российские цели

Спецназовцы Службы безопасности Украины продолжают эффективно работать на передовой, уничтожая врага и его технику.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Сообщается, что бойцы Центра спецопераций "А" СБУ из группы "Белые волки" только за 5 дней отминусовали:

14 танков

4 БМП

2 блиндажа с пехотой противника

1 спецмашину для разминирования

1 склад с боеприпасами

Дословно: "Работаем дальше до полной Победы!".