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"Белые волки" СБУ за 5 дней отминусовали 22 российские цели

Валентина РоманенкоЧетверг, 23 марта 2023, 13:06
Белые волки СБУ за 5 дней отминусовали 22 российские цели
скриншот

Спецназовцы Службы безопасности Украины продолжают эффективно работать на передовой, уничтожая врага и его технику.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Сообщается, что бойцы Центра спецопераций "А" СБУ из группы "Белые волки" только за 5 дней отминусовали:

  • 14 танков
  • 4 БМП
  • 2 блиндажа с пехотой противника
  • 1 спецмашину для разминирования
  • 1 склад с боеприпасами

Дословно: "Работаем дальше до полной Победы!".

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Темы: СБУвойна
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