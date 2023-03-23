На південному сході Туреччини – знову сильний землетрус магнітудою більше 5

На південному сході Туреччини знову сталася серія поштовхів, магнітуда найпотужнішого складала 5,3.

Про це повідомляє агентство Anadolu, пише "Європейська правда".

Поштовхи зафіксували у провінції Кахраманмараш, з епіцентром в районі міста Гьоксун, між 12:19 та 13:04 у четвер 23 березня.

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Магнітуда основного землетрусу сягала 5,3, після того були два афтершоки магнітудою близько 4. Епіцентр знаходився на глибині близько 7 кілометрів.

Про руйнування і постраждалих поки не повідомляють.

Землетрус суттєво слабший за руйнівні поштовхи 6 лютого, які призвели до загибелі понад 52 тисячі людей у Туреччині та Сирії. Тоді магнітуда найсильнішого землетрусу становила 7,7.

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Турецька влада анонсувала масштабне розслідування і почала масові арешти забудовників та підрядників, чиї будівлі не витримали поштовхів і цілковито зруйнувалися.

Нагадаємо, на організованій ЄС донорській конференції Туреччині та Сирії пообіцяли виділити загалом 7 мільярдів євро допомоги для подолання наслідків стихійного лиха.