Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На південному сході Туреччини – знову сильний землетрус магнітудою більше 5

"Європейська правда"Четвер, 23 березня 2023, 12:31

На південному сході Туреччини знову сталася серія поштовхів, магнітуда найпотужнішого складала 5,3.

Про це повідомляє агентство Anadolu, пише "Європейська правда". 

Поштовхи зафіксували у провінції Кахраманмараш, з епіцентром в районі міста Гьоксун, між 12:19 та 13:04 у четвер 23 березня.

Реклама:

Магнітуда основного землетрусу сягала 5,3, після того були два афтершоки магнітудою близько 4. Епіцентр знаходився на глибині близько 7 кілометрів. 

Про руйнування і постраждалих поки не повідомляють. 

Землетрус суттєво слабший за руйнівні поштовхи 6 лютого, які призвели до загибелі понад 52 тисячі людей у Туреччині та Сирії. Тоді магнітуда найсильнішого землетрусу становила 7,7. 

ВІДЕО ДНЯ

Турецька влада анонсувала масштабне розслідування і почала масові арешти забудовників та підрядників, чиї будівлі не витримали поштовхів і цілковито зруйнувалися.

Нагадаємо, на організованій ЄС донорській конференції Туреччині та Сирії пообіцяли виділити загалом 7 мільярдів євро допомоги для подолання наслідків стихійного лиха.

Теми: Туреччиназемлетрус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Туреччина
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
До Києва прибув міністр закордонних справ Туреччини
Турецька компанія подарувала ГУРівцям "Байрактар" до Дня Незалежності
Останні новини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
Усі новини...
Реклама: