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На юго-востоке Турции - снова сильное землетрясение магнитудой более 5

"Европейская правда"Четверг, 23 марта 2023, 12:31

На юго-востоке Турции снова произошла серия толчков, магнитуда самого мощного составляла 5,3.

Об этом сообщает агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".

Толчки зафиксировали в провинции Кахраманмараш, с эпицентром в районе города Гьоксун, между 12:19 и 13:04 в четверг 23 марта.

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Магнитуда основного землетрясения достигала 5,3, после того были два афтершока магнитудой около 4. Эпицентр находился на глубине около 7 километров.

О разрушениях и пострадавших пока не сообщается.

Землетрясение существенно слабее разрушительных толчков 6 февраля, которые привели к гибели более 52 тысяч человек в Турции и Сирии. Тогда магнитуда сильнейшего землетрясения составляла 7,7.

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Турецкие власти анонсировали масштабное расследование и начали массовые аресты застройщиков и подрядчиков, чьи здания не выдержали толчков и полностью разрушились.

Напомним, на организованной ЕС донорской конференции Турции и Сирии пообещали выделить всего 7 миллиардов евро помощи для преодоления последствий стихийного бедствия.

Темы: Турцияземлетрясение
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