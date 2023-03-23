На юго-востоке Турции - снова сильное землетрясение магнитудой более 5

На юго-востоке Турции снова произошла серия толчков, магнитуда самого мощного составляла 5,3.

Об этом сообщает агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".

Толчки зафиксировали в провинции Кахраманмараш, с эпицентром в районе города Гьоксун, между 12:19 и 13:04 в четверг 23 марта.

Реклама:

Магнитуда основного землетрясения достигала 5,3, после того были два афтершока магнитудой около 4. Эпицентр находился на глубине около 7 километров.

О разрушениях и пострадавших пока не сообщается.

Землетрясение существенно слабее разрушительных толчков 6 февраля, которые привели к гибели более 52 тысяч человек в Турции и Сирии. Тогда магнитуда сильнейшего землетрясения составляла 7,7.

ВИДЕО ДНЯ

Турецкие власти анонсировали масштабное расследование и начали массовые аресты застройщиков и подрядчиков, чьи здания не выдержали толчков и полностью разрушились.

Напомним, на организованной ЕС донорской конференции Турции и Сирии пообещали выделить всего 7 миллиардов евро помощи для преодоления последствий стихийного бедствия.