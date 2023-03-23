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В Орбана натякнули, що можуть блокувати рух України до ЄС: хочуть поступок

"Європейська правда"Четвер, 23 березня 2023, 13:04
В Орбана натякнули, що можуть блокувати рух України до ЄС: хочуть поступок
Гергей Гуйяш. фото з Facebook

В Офісі прем'єра Угорщини Віктора Орбана натякнули, що не погодяться на майбутній вступ України до Євросоюзу без нових поступок щодо закону про освіту, який за останні роки став головною причиною проблем у двосторонніх відносинах.

Як повідомляє Telex, про це сказав міністр, відповідальний за Офіс прем'єра, Гергей Гуйяш, пише "Європейська правда".

Він сказав, що Угорщина готова буде підтримати членство України в ЄС лише у разі, якщо Україна "забезпечить використання мови закарпатських угорців". 

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При цьому він сказав, що угорський уряд хотів би покращити відносини з Україною, і це буде можливо, якби Україна внесла зміни до закону про освіту - які, з позиції Будапешта, "порушують усі європейські підходи" та обмежують використання угорської мови, і саме тому Угорщина протидіяла йому усіма можливими способами. 

Нагадаємо, Угорщина не стала блокувати надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС у червні 2022 року.  

Проте загалом Будапешт не знімав своїх претензій до закону про освіту та "утисків угорців Закарпаття" і донедавна успішно блокував політичні зустрічі Україна-НАТО, аж доки днями Альянс у процедурний спосіб обійшов угорське вето (і, схоже, продовжить це робити надалі). Детальніше на цю тему - у статті У Орбана забрали вето: як вдалося зняти угорську блокаду зустрічей Україна-НАТО.

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Теми: УгорщинаЄС
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