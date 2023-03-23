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У Орбана намекнули, что могут блокировать движение Украины в ЕС: хотят уступок

"Европейская правда"Четверг, 23 марта 2023, 14:04
У Орбана намекнули, что могут блокировать движение Украины в ЕС: хотят уступок
Гергей Гуйяш. фото из Facebook

В Офисе премьера Венгрии Виктора Орбана намекнули, что не согласятся на будущее вступление Украины в Евросоюз без новых уступок по закону об образовании, который за последние годы стал главной причиной проблем в двусторонних отношениях.

Как сообщает Telex, об этом сказал министр, ответственный за Офис премьера, Гергей Гуйяш, пишет "Европейская правда".

Он сказал, что Венгрия готова будет поддержать членство Украины в ЕС только в том случае, если Украина "обеспечит использование языка закарпатских венгров".

При этом Гуйяш сказал, что венгерское правительство хотело бы улучшить отношения с Украиной, и это будет возможно, если Украина внесет изменения в закон об образовании - которые, с позиции Будапешта, "нарушают все европейские подходы" и ограничивают использование венгерского языка, и именно поэтому Венгрия противодействовала ему всеми возможными способами.

Напомним, Венгрия не стала блокировать предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года.

Однако в целом Будапешт не снимал своих претензий к закону об образовании и "притеснениям венгров Закарпатья" и до недавнего времени успешно блокировал политические встречи Украина-НАТО, пока на днях Альянс процедурным способом не обошел венгерское вето (и, похоже, продолжит это делать в дальнейшем).

Подробнее на эту тему - в статье У Орбана забрали вето: как удалось снять венгерскую блокаду встреч Украина-НАТО.

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Темы: ВенгрияЕС
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