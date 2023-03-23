Це лише початок: в Україні відкриють представництво МКС

Генеральний прокурор Андрій Костін та секретар МКС Пітер Льюїс в Гаазі підписали угоду про відкриття представництва Міжнародного кримінального суду в Україні.

Джерело: пресслужба ОГП

Пряма мова Костіна: "Це лише початок, але вагомий початок. Переконаний, ми не зупинимося, допоки всі винні у міжнародних злочинах, скоєних проти України, не будуть притягнуті до відповідальності".

Деталі: За словами генпрокурора, Україна розраховує на подальшу співпрацю у розслідуванні та переслідуванні злочинів Росії, включно з вищим військово-політичним керівництвом країни-агресора.

"Твердо вірю, що наші спільні зусилля допоможуть у розбудові більш справедливого світу, - додав Костін.

Нагадаємо: Палата досудового провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Марії Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.

Детально про те, що означає це рішення МКС, дивіться у відеоблозі ЄвроПравди та читайте у статті Суд замість трибуналу? Що означає ордер з Гааги на арешт Путіна та чому цього недостатньо.