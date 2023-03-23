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Это только начало: в Украине откроют представительство МУС

Станислав ПогориловЧетверг, 23 марта 2023, 13:33
Это только начало: в Украине откроют представительство МУС
Андрей Костин, Питер Льюис, фото: пресс-служба ОГП

Генеральный прокурор Андрей Костин и секретарь МУС Питер Льюис в Гааге подписали соглашение об открытии представительства Международного уголовного суда в Украине.

Источник: пресс-служба ОГП

Прямая речь Костина: "Это только начало, но весомое начало. Убежден, мы не остановимся, пока все виновные в международных преступлениях, совершенных против Украины, не будут привлечены к ответственности".

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Детали: По словам генпрокурора, Украина рассчитывает на дальнейшее сотрудничество в расследовании и преследовании преступлений России, включая высшее военно-политическое руководство страны-агрессора.

"Твердо верю, что наши совместные усилия помогут в развитии более справедливого мира, - добавил Костин.

Напомним: Палата досудебного производства Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, уполномоченной президента РФ по правам ребенка.

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Подробно о том, что означает это решение МУС, смотрите в видеоблоге ЕвроПравды и читайте в статье Суд вместо трибунала? Что означает ордер из Гааги на арест Путина и почему этого недостаточно.

Темы: Международный уголовный судУкраинаГенпрокуратура
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