Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Фінляндії підписав закони про вступ до НАТО

"Європейська правда"Четвер, 23 березня 2023, 14:36
Президент Фінляндії підписав закони про вступ до НАТО
Саулі Нііністьо. фото з Facebook президента

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо схвалив закони, необхідні для членства країни у Північноатлантичному альянсі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на фінську телерадіокомпанію Yle.

Церемонія підписання законодавства пройшла у Гельсінкі 23 березня. Після затвердження президентом законів національні процедури у Фінляндії, необхідні для членства в Альянсі, завершилися. 

Нііністьо поставив свій підпис на документах після того, як минулої п'ятниці президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про початок процесу ратифікації у парламенті членства Фінляндії в НАТО.

Комітет із закордонних справ Туреччини планує обговорити членство Фінляндії в НАТО у четвер 23 березня.

За даними турецької газети Hürriyet, розгляд питання про членство Фінляндії в НАТО, можливо, винесуть на засідання парламенту вже в п'ятницю або суботу.

Крім Туреччини, ратифікувати вступ Фінляндії повинна також Угорщина. Голосування в угорському парламенті має відбутися 27 березня.

ВІДЕО ДНЯ

Фінляндія не може стати повноправним членом НАТО, доки всі нинішні країни-члени Альянсу не затвердять її вступ у своїх парламентах.

Після місяців спротиву Туреччина пом’якшила свою позицію щодо членства Фінляндії в Альянсі. Натомість Швеція досі чекає, коли Анкара зніме своє вето.

Деталі у статті: Чому Фінляндія може вступити до Альянсу наодинці.

Теми: НАТОФінляндія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У Варшаві натякнули на можливий візит Зеленського

Росіяни намагаються захопити Бахмут, залучили найкращі підрозділи – Сирський

відеоЖурналісти показали статки нардепа від забороненої ОПЗЖ Шуфрича

Зеленський провів засідання Ставки у Дніпрі

Німеччина хоче в найближчі роки збільшити військову допомогу Україні до понад 15 млрд євро – ЗМІ

В Угорщині остаточно схвалили вступ Фінляндії до НАТО

Усі новини...
НАТО
Україна щодня використовує до 7 тисяч артснарядів – генсек НАТО
ЄС і НАТО пора очолити представникам Східної Європи – прем’єрка Естонії
Генсек НАТО закликав збільшити витрати на оборону: 2% від ВВП має бути мінімумом
Останні новини
11:33
Через негоду на Одещині тривають відключення світла – ДТЕК
11:32
Держдеп США підтримав "гібридний трибунал" щодо злочину агресії, проти якого виступає Україна
11:22
Богуслаєв блокував поставку бойового гелікоптера для ГУР у квітні 2022 року – СБУ
11:20
Український пострадянський нуар переміг на Вільнюському кінофестивалі
11:13
фото Окупанти вночі гатили по херсонській лікарні: багато руйнувань
11:09
НМТ-2023: вступники можуть скласти демонстраційний тест з хімії
11:03
У західних областях аварійні відключення через погіршення погоди – Міненерго
10:50
Білорусь: Розміщення ядерної зброї відповідає міжнародному праву, так робить і НАТО
10:41
Окупанти за добу обстріляли 9 областей, вбили 8 людей – МОУ
10:33
Ціни на нафту дещо знизились: у фокусі ринку – банківська криза і попит у Китаї
Усі новини...