Президент Фінляндії підписав закони про вступ до НАТО

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо схвалив закони, необхідні для членства країни у Північноатлантичному альянсі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на фінську телерадіокомпанію Yle.

Церемонія підписання законодавства пройшла у Гельсінкі 23 березня. Після затвердження президентом законів національні процедури у Фінляндії, необхідні для членства в Альянсі, завершилися.

Нііністьо поставив свій підпис на документах після того, як минулої п'ятниці президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про початок процесу ратифікації у парламенті членства Фінляндії в НАТО.

Комітет із закордонних справ Туреччини планує обговорити членство Фінляндії в НАТО у четвер 23 березня.

За даними турецької газети Hürriyet, розгляд питання про членство Фінляндії в НАТО, можливо, винесуть на засідання парламенту вже в п'ятницю або суботу.

Крім Туреччини, ратифікувати вступ Фінляндії повинна також Угорщина. Голосування в угорському парламенті має відбутися 27 березня.

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Фінляндія не може стати повноправним членом НАТО, доки всі нинішні країни-члени Альянсу не затвердять її вступ у своїх парламентах.

Після місяців спротиву Туреччина пом’якшила свою позицію щодо членства Фінляндії в Альянсі. Натомість Швеція досі чекає, коли Анкара зніме своє вето.

Деталі у статті: Чому Фінляндія може вступити до Альянсу наодинці.