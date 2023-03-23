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Президент Финляндии подписал законы о вступлении в НАТО

"Европейская правда"Четверг, 23 марта 2023, 13:36
Президент Финляндии подписал законы о вступлении в НАТО
Саули Ниинистьо. фото из Facebook президента

Президент Финляндии Саули Ниинистьо одобрил законы, необходимые для членства страны в Североатлантическом альянсе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на финскую телерадиокомпанию Yle.

Церемония подписания законодательства прошла в Хельсинки 23 марта. После утверждения президентом законов национальные процедуры в Финляндии, необходимые для членства в Альянсе, завершились.

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Ниинистьо поставил свою подпись на документах после того, как в минувшую пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале процесса ратификации в парламенте членства Финляндии в НАТО.

Комитет по иностранным делам Турции планирует обсудить членство Финляндии в НАТО в четверг 23 марта.

По данным турецкой газеты Hürriyet, рассмотрение вопроса о членстве Финляндии в НАТО, возможно, вынесут на заседание парламента уже в пятницу или субботу.

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Кроме Турции, ратифицировать вступление Финляндии должна также Венгрия. Голосование в венгерском парламенте должно состояться 27 марта.

Финляндия не может стать полноправным членом НАТО, пока все нынешние страны-члены Альянса не утвердят ее вступление в своих парламентах.

После месяцев сопротивления Турция смягчила свою позицию относительно членства Финляндии в Альянсе. Но Швеция до сих пор ждет, когда Анкара снимет свое вето. Детали в статье: Почему Финляндия может вступить в Альянс в одиночку.

Темы: НАТОФинляндия
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