Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Финляндии подписал законы о вступлении в НАТО

"Европейская правда"Четверг, 23 марта 2023, 14:36
Президент Финляндии подписал законы о вступлении в НАТО
Саули Ниинистьо. фото из Facebook президента

Президент Финляндии Саули Ниинистьо одобрил законы, необходимые для членства страны в Североатлантическом альянсе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на финскую телерадиокомпанию Yle.

Церемония подписания законодательства прошла в Хельсинки 23 марта. После утверждения президентом законов национальные процедуры в Финляндии, необходимые для членства в Альянсе, завершились.

Ниинистьо поставил свою подпись на документах после того, как в минувшую пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале процесса ратификации в парламенте членства Финляндии в НАТО.

Комитет по иностранным делам Турции планирует обсудить членство Финляндии в НАТО в четверг 23 марта.

По данным турецкой газеты Hürriyet, рассмотрение вопроса о членстве Финляндии в НАТО, возможно, вынесут на заседание парламента уже в пятницу или субботу.

Кроме Турции, ратифицировать вступление Финляндии должна также Венгрия. Голосование в венгерском парламенте должно состояться 27 марта.

ВИДЕО ДНЯ

Финляндия не может стать полноправным членом НАТО, пока все нынешние страны-члены Альянса не утвердят ее вступление в своих парламентах.

После месяцев сопротивления Турция смягчила свою позицию относительно членства Финляндии в Альянсе. Но Швеция до сих пор ждет, когда Анкара снимет свое вето. Детали в статье: Почему Финляндия может вступить в Альянс в одиночку.

Темы: НАТОФинляндия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В Варшаве намекнули на возможный визит Зеленского

Россияне пытаются захватить Бахмут, привлекли лучшие подразделения – Сырский

видеоЖурналисты показали состояние нардепа от запрещенной ОПЗЖ Шуфрича

Зеленский провел заседание Ставки в Днепре

Германия хочет в ближайшие годы увеличить военную помощь Украине до более 15 млрд евро - СМИ

В Венгрии окончательно одобрили вступление Финляндии в НАТО

Все новости...
НАТО
Украина ежедневно использует до 7 тысяч артснарядов – генсек НАТО
ЕС и НАТО пора возглавить представителям Восточной Европы – премьер Эстонии
Генсек НАТО призвал увеличить расходы на оборону: 2% от ВВП должно быть минимумом
Последние новости
11:20
Украинский постсоветский нуар победил на Вильнюсском кинофестивале
11:13
фото Оккупанты ночью били по херсонской больнице: много разрушений
11:09
НМТ-2023: поступающие могут сдать демонстрационный тест по химии
11:03
В западных областях аварийные отключения из-за ухудшения погоды – Минэнерго
10:50
Беларусь: Размещение ядерного оружия соответствует международному праву, так делает и НАТО
10:41
Оккупанты за сутки обстреляли 9 областей, убили 8 человек - МОУ
10:33
Цены на нефть несколько снизились: в фокусе рынка – банковский кризис и спрос в Китае
10:32
В Варшаве намекнули на возможный визит Зеленского
10:10
От повестки к окопу. Какой путь проходит военнообязанный
10:05
ЕС готовит отказ от пластиковых и бумажных карт и переход к цифровому кошельку
Все новости...