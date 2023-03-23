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СБУ заблокувала 14 схем ухилення від мобілізації в різних регіонах

"Українська правда"Четвер, 23 березня 2023, 14:51
СБУ заблокувала 14 схем ухилення від мобілізації в різних регіонах
Правоохоронці чатують на ухилянтів, фото СБУ

Служба безпеки України заявляє, що заблокувала ще 14 схем ухилення українських громадян від мобілізації в умовах війни.

Джерело: СБУ

Деталі: У результаті слідчо-оперативних дій повідомлено про підозру 34 організаторам незаконної діяльності.

Вони пропонували військовозобов’язаним виїхати за кордон на підставі фіктивних документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів. 

Вартість таких "послуг" становила від 2 до 13,5 тисяч доларів. Сума залежала від регіону проживання "клієнта" і терміновості втечі.

Так у Запоріжжі співробітники внутрішньої безпеки СБУ викрили злочинне угруповання, яке спеціалізувалось на незаконному оформленні групи інвалідності для чоловіків призовного віку. Серед підозрюваних – лікар місцевої приватної клініки і троє його спільників.

На Вінниччині викрито п’ятьох жителів обласного центру (Вінниці), які фальсифікували довідки військово-лікарської комісії, тимчасові посвідчення військовозобов’язаних та інші документи. Для цього використовували підроблені печатки і штампи різних держустанов та приватних організацій.

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У Дніпрі затримано трьох мешканців міста, які допомагали ухилянтам отримати фальшиві медичні довідки щодо непридатності до військової служби.

У Кіровоградській області нейтралізовано злочинну діяльність представників одного з місцевих благодійних фондів. Вони пропонували військовозобов’язаним виїхати в ЄС "під маскою" водіїв гуманітарних перевезень. Для цього зловмисники вносили недостовірні відомості до електронної системи "Шлях".

Ще 10 фактів переправлення ухилянтів за кордон викрили співробітники військової контррозвідки СБУ. Ці схеми діяли у Волинській, Закарпатській, Одеській та Чернівецькій областях.

Фігурантам повідомлено про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності.

Слідчо-оперативні дії працівники СБУ проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.

Теми: мобілізаціякриміналСБУ
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