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СБУ заблокировала 14 схем уклонения от мобилизации в разных регионах

"Украинская правда"Четверг, 23 марта 2023, 14:51
СБУ заблокировала 14 схем уклонения от мобилизации в разных регионах
Правоохранители ищут уклонистов, фото СБУ

Служба безопасности Украины заявляет, что заблокировала еще 14 схем уклонения украинских граждан от мобилизации в условиях войны.

Источник: СБУ

Детали: В результате следственно-оперативных действий сообщено о подозрении 34 организаторам незаконной деятельности.

Они предлагали военнообязанным выехать за границу на основании фиктивных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов. 

Стоимость таких "услуг" составляла от 2 до 13,5 тысяч долларов. Сумма зависела от региона проживания "клиента" и срочности побега.

Так в Запорожье сотрудники внутренней безопасности СБУ разоблачили преступную группировку, которая специализировалась на незаконном оформлении группы инвалидности для мужчин призывного возраста. Среди подозреваемых – врач местной частной клиники и трое его сообщников.

В Винницкой области разоблачили пятерых жителей областного центра (Винницы), которые фальсифицировали справки военно-врачебной комиссии, временные удостоверения военнообязанных и другие документы. Для этого использовали поддельные печати и штампы различных госучреждений и частных организаций.

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В Днепре задержаны трое жителей города, которые помогали уклонистам получить фальшивые медицинские справки о непригодности к военной службе.

В Кировоградской области нейтрализована преступная деятельность представителей одного из местных благотворительных фондов. Они предлагали военнообязанным выехать в ЕС "под маской" водителей гуманитарных перевозок. Для этого злоумышленники вносили недостоверные сведения в электронную систему "Шлях".

Еще 10 фактов переправки уклонистов за границу разоблачили сотрудники военной контрразведки СБУ. Эти схемы действовали в Волынской, Закарпатской, Одесской и Черновицкой областях.

Фигурантам сообщено о подозрении по ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжаются расследования для привлечения виновных к ответственности.

Следственно-оперативные действия работники СБУ проводили совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве органов прокуратуры.

Темы: мобилизациякриминалСБУ
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