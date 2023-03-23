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Мінна небезпека: харків'ян просять не ходити на кладовища та меморіали

Валентина РоманенкоЧетвер, 23 березня 2023, 14:58
Мінна небезпека: харків'ян просять не ходити на кладовища та меморіали
міна "Пелюстка". фото з сайту міськради

Харків'ян просять утриматися від відвідування міського кладовища через високу мінну небезпеку.

Джерело: Харківська міська рада

Деталі: Комунальники просять харків’ян та мешканців Харківської області уникати відвідин міського кладовища №17, яке знаходиться на Окружній дорозі.

Це пов’язано з високим ризиком мінної небезпеки на околицях Харкова, тож не слід відвідувати кладовище напередодні великодніх свят та поминальних днів.

В КП "Ритуал" кажуть, що піротехніки досі виявляють вибухонебезпечні предмети. Найбільш підступною є міна "Пелюстка", яка встановлюється дистанційно і зливається з травою та листям.

Вона важить 80 грамів і має зеленуватий колір. Для спрацювання достатньо натиснути на неї з зусиллям 5-25 кг, після чого вибух уражає кінцівки людини, а внаслідок великої крововтрати можлива й смерть.

Дослівно: "Не варто відвідувати й інші кладовища та меморіали, адже зараз зберігається загроза ракетних обстрілів. Навести лад на могилах та вшанувати пам’ять померлих можна буде після повного розмінування території, про що КП "Ритуал" повідомить додатково на своїй офіційній сторінці у "Facebook".

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Теми: Харківвійнарозмінування
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