Минная опасность: харьковчан просят не ходить на кладбища и мемориалы

Харьковчан просят воздержаться от посещения городского кладбища из-за высокой минной опасности.

Источник: Харьковский городской совет

Детали: Коммунальщики просят харьковчан и жителей Харьковской области избегать посещения городского кладбища №17, которое находится на Окружной дороге.

Это связано с высоким риском минной опасности в окрестностях Харькова, поэтому не следует посещать кладбище накануне пасхальных праздников и поминальных дней.

В КП "Ритуал" говорят, что пиротехники до сих пор обнаруживают взрывоопасные предметы. Наиболее коварной является мина "Лепесток", которая устанавливается дистанционно и сливается с травой и листьями.

Она весит 80 граммов и имеет зеленоватый цвет. Для срабатывания достаточно нажать на нее с усилием 5-25 кг, после чего взрыв поражает конечности человека, а вследствие большой кровопотери возможна и смерть.

Дословно: "Не стоит посещать и другие кладбища и мемориалы, ведь сейчас сохраняется угроза ракетных обстрелов. Навести порядок на могилах и почтить память умерших можно будет после полного разминирования территории, о чем КП "Ритуал" сообщит дополнительно на своей официальной странице в "Facebook".