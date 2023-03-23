Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Минная опасность: харьковчан просят не ходить на кладбища и мемориалы

Валентина РоманенкоЧетверг, 23 марта 2023, 13:58
Минная опасность: харьковчан просят не ходить на кладбища и мемориалы
мина "Лепесток". фото с сайта горсовета

Харьковчан просят воздержаться от посещения городского кладбища из-за высокой минной опасности.

Источник: Харьковский городской совет

Детали: Коммунальщики просят харьковчан и жителей Харьковской области избегать посещения городского кладбища №17, которое находится на Окружной дороге.

Реклама:

Это связано с высоким риском минной опасности в окрестностях Харькова, поэтому не следует посещать кладбище накануне пасхальных праздников и поминальных дней.

В КП "Ритуал" говорят, что пиротехники до сих пор обнаруживают взрывоопасные предметы. Наиболее коварной является мина "Лепесток", которая устанавливается дистанционно и сливается с травой и листьями.

Она весит 80 граммов и имеет зеленоватый цвет. Для срабатывания достаточно нажать на нее с усилием 5-25 кг, после чего взрыв поражает конечности человека, а вследствие большой кровопотери возможна и смерть.

ВИДЕО ДНЯ

Дословно: "Не стоит посещать и другие кладбища и мемориалы, ведь сейчас сохраняется угроза ракетных обстрелов. Навести порядок на могилах и почтить память умерших можно будет после полного разминирования территории, о чем КП "Ритуал" сообщит дополнительно на своей официальной странице в "Facebook".

Темы: Харьковвойнаразминирование
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 18 погибших и 108 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Харьков
В Харькове разоблачили колл-центр на 130 работников, которые требовали у людей деньги
Россияне атаковали три района Харьковщины, сработала ПВО
Неподалеку от Харькова зафиксировали "Шахеды", сработала ПВО
Последние новости
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
Все новости...
Реклама: