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В Орбана заявили, що Путіна не арештують, якщо він приїде в Угорщину

"Європейська правда"Четвер, 23 березня 2023, 14:04

Попри ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом, в Угорщині не стануть арештовувати російського лідера, якщо він приїде в країну.

Про це, як пише "Європейська правда", сказав у четвер глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Гергей Гуйяш, його цитує агентство Reuters.

Гуйяш зазначив, що відповідно до угорської правової системи у Будапешта немає законних підстав арештовувати російського президента, хоча Угорщина підписала і ратифікувала Римський статут. 

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Відповідаючи на запитання, чи заарештують Путіна, якщо він приїде до Угорщини, Гуйяш сказав на брифінгу, що Римський статут не вбудований в угорську правову систему.

"Ми можемо звернутися до угорського законодавства і на підставі цього не можемо заарештувати російського президента ... оскільки статут МКС не був впроваджений в Угорщині", - сказав Гуйяш.

Йдеться фактично про те, що Угорщина лише формально схвалила Римський статут, але не змінила законодавство для його втілення.

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Гуйяш також додав, що угорський уряд не сформував позицію щодо ордеру на арешт Путіна, але висловив свою думку на цю тему.

"Ці рішення не є найбільш вдалими, оскільки вони ведуть до подальшої ескалації, а не до миру, це моя особиста суб'єктивна думка", - додав Гуйяш.

У Міжнародному кримінальному суді видали ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України. 

Видача ордера означає, що Путіна можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої країни-члена Міжнародного кримінального суду.

Детально про те, що означає це рішення МКС, дивіться у відеоблозі ЄвроПравди та читайте у статті Суд замість трибуналу? Що означає ордер з Гааги на арешт Путіна та чому цього недостатньо.

Теми: ПутінОрбан
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