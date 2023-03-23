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В Орбана заявили, що Путіна не арештують, якщо він приїде в Угорщину

"Європейська правда"Четвер, 23 березня 2023, 15:04

Попри ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом, в Угорщині не стануть арештовувати російського лідера, якщо він приїде в країну.

Про це, як пише "Європейська правда", сказав у четвер глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Гергей Гуйяш, його цитує агентство Reuters.

Гуйяш зазначив, що відповідно до угорської правової системи у Будапешта немає законних підстав арештовувати російського президента, хоча Угорщина підписала і ратифікувала Римський статут. 

Відповідаючи на запитання, чи заарештують Путіна, якщо він приїде до Угорщини, Гуйяш сказав на брифінгу, що Римський статут не вбудований в угорську правову систему.

"Ми можемо звернутися до угорського законодавства і на підставі цього не можемо заарештувати російського президента ... оскільки статут МКС не був впроваджений в Угорщині", - сказав Гуйяш.

Йдеться фактично про те, що Угорщина лише формально схвалила Римський статут, але не змінила законодавство для його втілення.

Гуйяш також додав, що угорський уряд не сформував позицію щодо ордеру на арешт Путіна, але висловив свою думку на цю тему.

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"Ці рішення не є найбільш вдалими, оскільки вони ведуть до подальшої ескалації, а не до миру, це моя особиста суб'єктивна думка", - додав Гуйяш.

У Міжнародному кримінальному суді видали ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України. 

Видача ордера означає, що Путіна можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої країни-члена Міжнародного кримінального суду.

Детально про те, що означає це рішення МКС, дивіться у відеоблозі ЄвроПравди та читайте у статті Суд замість трибуналу? Що означає ордер з Гааги на арешт Путіна та чому цього недостатньо.

Теми: ПутінОрбан
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