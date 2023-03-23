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У Орбана заявили, что Путина не арестуют, если он приедет в Венгрию

"Европейская правда"Четверг, 23 марта 2023, 14:04

Несмотря на ордер на арест президента России Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом, в Венгрии не станут арестовывать российского лидера, если он приедет в страну.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сказал в четверг глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш, его цитирует агентство Reuters.

Гуйяш отметил, что в соответствии с венгерской правовой системой у Будапешта нет законных оснований арестовывать российского президента, хотя Венгрия подписала и ратифицировала Римский статут. 

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Отвечая на вопрос, арестуют ли Путина, если он приедет в Венгрию, Гуйяш сказал на брифинге, что Римский статут не встроен в венгерскую правовую систему.

"Мы можем обратиться к венгерскому законодательству и на основании этого не можем арестовать российского президента ... поскольку статут МУС не был внедрен в Венгрии", - сказал Гуйяш.

Речь идет фактически о том, что Венгрия лишь формально одобрила Римский статут, но не изменила законодательство для его воплощения.

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Гуйяш также добавил, что венгерское правительство не сформировало позицию по ордеру на арест Путина, но высказал свое мнение на эту тему.

"Эти решения не являются наиболее удачными, поскольку они ведут к дальнейшей эскалации, а не к миру, это мое личное субъективное мнение", - добавил Гуйяш.

В Международном уголовном суде выдали ордер на арест президента России Владимира Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины. 

Выдача ордера означает, что Путина могут арестовать, если он поедет в любую страну-член Международного уголовного суда.

Подробно о том, что означает это решение МУС, смотрите в видеоблоге ЕвроПравды и читайте в статье Суд вместо трибунала? Что означает ордер из Гааги на арест Путина и почему этого недостаточно.

Темы: ПутинОрбан
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