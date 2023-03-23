У Орбана заявили, что Путина не арестуют, если он приедет в Венгрию

Несмотря на ордер на арест президента России Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом, в Венгрии не станут арестовывать российского лидера, если он приедет в страну.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сказал в четверг глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш, его цитирует агентство Reuters.

Гуйяш отметил, что в соответствии с венгерской правовой системой у Будапешта нет законных оснований арестовывать российского президента, хотя Венгрия подписала и ратифицировала Римский статут.

Отвечая на вопрос, арестуют ли Путина, если он приедет в Венгрию, Гуйяш сказал на брифинге, что Римский статут не встроен в венгерскую правовую систему.

"Мы можем обратиться к венгерскому законодательству и на основании этого не можем арестовать российского президента ... поскольку статут МУС не был внедрен в Венгрии", - сказал Гуйяш.

Речь идет фактически о том, что Венгрия лишь формально одобрила Римский статут, но не изменила законодательство для его воплощения.

Гуйяш также добавил, что венгерское правительство не сформировало позицию по ордеру на арест Путина, но высказал свое мнение на эту тему.

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"Эти решения не являются наиболее удачными, поскольку они ведут к дальнейшей эскалации, а не к миру, это мое личное субъективное мнение", - добавил Гуйяш.

В Международном уголовном суде выдали ордер на арест президента России Владимира Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины.

Выдача ордера означает, что Путина могут арестовать, если он поедет в любую страну-член Международного уголовного суда.

Подробно о том, что означает это решение МУС, смотрите в видеоблоге ЕвроПравды и читайте в статье Суд вместо трибунала? Что означает ордер из Гааги на арест Путина и почему этого недостаточно.