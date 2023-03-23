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На Закарпатті втопився 23-річний порушник кордону

Валентина РоманенкоЧетвер, 23 березня 2023, 14:19
На Закарпатті втопився 23-річний порушник кордону
фото ДПСУ

Під час спроби нелегально перетнути кордон в Румунію втопився 23-річний молодик з Буковини.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Вранці 23 березня прикордонники Мукачівського загону виявили у Тисі тіло чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон.

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Перевіряючи надану румунськими колегами інформацію щодо ймовірної загибелі уночі людини в річці, близько 7.30 прикордонний наряд від відділу "Солотвино" побачив посередині річки тіло, яке зачепилося за невідому перешкоду та перебувало на поверхні води.

Самотужки дістати потопельника військовослужбовцям не вдалося. На місце пригоди викликали співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій, Нацполіції та медиків.

Чоловіка дістали із води. При ньому знаходилися загорнуті в поліетилен закордонний паспорт та посвідчення водія.

ВІДЕО ДНЯ

У ДПСУ відзначають, що буковинець став 15 потопельником, який загинув у водах Тиси під час спроби незаконно покинути територію України.

Теми: Прикордонна службаВоєнний стан
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