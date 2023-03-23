На Закарпатье утонул 23-летний нарушитель границы

При попытке нелегально пересечь границу в Румынию утонул 23-летний парень из Буковины.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Утром 23 марта пограничники Мукачевского отряда обнаружили в Тисе тело мужчины, который пытался незаконно пересечь границу.

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Проверяя предоставленную румынскими коллегами информацию о вероятной гибели ночью человека в реке, около 7.30 пограничный наряд от отдела "Солотвино" увидел посередине реки тело, которое зацепилось за неизвестное препятствие и находилось на поверхности воды.

Самостоятельно достать утопленника военнослужащим не удалось. На место происшествия вызвали сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции и медиков.

Мужчину достали из воды. При нем находились завернутые в полиэтилен загранпаспорт и водительское удостоверение.

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В ГПСУ отмечают, что буковинец стал 15 утопленником, который погиб в водах Тисы при попытке незаконно покинуть территорию Украины.