Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Словаччина передала Україні перші чотири винищувачі МіГ-29

"Європейська правда"Четвер, 23 березня 2023, 14:35
Словаччина передала Україні перші чотири винищувачі МіГ-29
MIG-29AS, ФОТО VZDUŠNÉ SILY OS SR

Словаччина передала Збройним силам України перші чотири радянські винищувачі МіГ-29.

Про це йдеться у заяві на сайті Міноборони Словаччини, пише "Європейська правда".

Перекидання винищувачів здійснювали українські пілоти за допомогою Військово-повітряних сил Словаччини й українського персоналу.

Реклама:

"Дякую всім причетним за чудову професійну роботу. Словаччина на правильному боці, і цим жестом ми як країна вписалися великими літерами в сучасну світову історію, що говорить про своєчасну допомогу, щиру солідарність і велич нації", — сказав міністр оборони Ярослав Надь.

Найближчими тижнями решту літаків буде передано Україні, але з оперативних причин у відомстві не надають жодних подробиць.

Їхня передача буде підтверджена одразу після безпечної передачі українській стороні, як і в цьому випадку.

ВІДЕО ДНЯ

Загалом Словаччина передає Україні 13 винищувачів радянського виробництва.

Нагадаємо, 17 березня уряд Словаччини на позачерговому онлайн-засіданні ухвалив рішення передати Україні 13 винищувачів МіГ-29.

Братислава оголосила про своє рішення наступного дня після того, як президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу Україні найближчими днями чотирьох МіГ-29.

Таким чином, вже дві держави НАТО публічно пообіцяли надати Україні бойові літаки.

Теми: винищувачі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
СБУ заблокувала 14 схем ухилення від мобілізації в різних регіонах
Пригожин хоче забратися з України та перекинути вагнерівців до Африки – ЗМІ
Росія провалює поставку зброї в Індію через війну з Україною
ЄС відповів на "ракетні погрози" Медведєва Міжнародному кримінальному суду
Останні новини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
Усі новини...
Реклама: