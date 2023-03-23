Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29
Словакия передала Вооруженным силам Украины первые четыре советские истребителя МиГ-29.
Об этом говорится в заявлении на сайте Минобороны Словакии, пишет "Европейская правда".
Переброску истребителей осуществляли украинские пилоты с помощью Военно-воздушных сил Словакии и украинского персонала.
"Благодарю всех причастных за отличную профессиональную работу. Словакия на правильной стороне, и этим жестом мы как страна вписались прописными буквами в современную мировую историю, говорящую о своевременной помощи, искренней солидарности и величии нации", — сказал министр обороны Ярослав Надь.
В ближайшие недели остальные самолеты будут переданы Украине, но по оперативным причинам в ведомстве не предоставляют никаких подробностей.
Их передача будет подтверждена сразу же после безопасной передачи украинской стороне, как и в этом случае.
В целом Словакия передает Украину 13 истребителей советского производства.
Напомним, 17 марта правительство Словакии на внеочередном онлайн-заседании приняло решение передать Украине 13 истребителей МиГ-29.
Братислава объявила о своем решении на следующий день после того, как президент Польши Анджей Дуда анонсировал передачу Украине в ближайшие дни четырех МиГ-29.
Таким образом, уже два государства НАТО публично пообещали предоставить Украине боевые самолеты.