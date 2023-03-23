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Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29

"Европейская правда"Четверг, 23 марта 2023, 15:35
Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29
MIG-29AS, ФОТО VZDUŠNÉ SILY OS SR

Словакия передала Вооруженным силам Украины первые четыре советские истребителя МиГ-29.

Об этом говорится в заявлении на сайте Минобороны Словакии, пишет "Европейская правда".

Переброску истребителей осуществляли украинские пилоты с помощью Военно-воздушных сил Словакии и украинского персонала.

"Благодарю всех причастных за отличную профессиональную работу. Словакия на правильной стороне, и этим жестом мы как страна вписались прописными буквами в современную мировую историю, говорящую о своевременной помощи, искренней солидарности и величии нации", — сказал министр обороны Ярослав Надь.

В ближайшие недели остальные самолеты будут переданы Украине, но по оперативным причинам в ведомстве не предоставляют никаких подробностей.

Их передача будет подтверждена сразу же после безопасной передачи украинской стороне, как и в этом случае.

В целом Словакия передает Украину 13 истребителей советского производства.

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Напомним, 17 марта правительство Словакии на внеочередном онлайн-заседании приняло решение передать Украине 13 истребителей МиГ-29.

Братислава объявила о своем решении на следующий день после того, как президент Польши Анджей Дуда анонсировал передачу Украине в ближайшие дни четырех МиГ-29.

Таким образом, уже два государства НАТО публично пообещали предоставить Украине боевые самолеты.

Темы: истребители
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