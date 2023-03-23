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Міноборони Франції: Українські льотчики не вчаться на Mirage 2000, але проходять іншу підготовку

"Європейська правда"Четвер, 23 березня 2023, 15:10

Українських льотчиків навчають у Франції роботі систем ППО класу "земля-повітря", а також виживанню у разі катапультування на ворожій місцевості.

Про це повідомив на брифінгу представник міністерства оборони Франції, пише "Європейська правда" з посиланням на Le Monde.

Генерал Ян Граве, заступник міністра з питань оборонної інформації та комунікації, спростував інформацію ЗМІ про навчання українських пілотів на винищувачах Mirage 2000 на території Франції

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"Ми не навчаємо українських пілотів ні пілотуванню, ні використання систем озброєння", — сказав Граве.

Він додав, що загалом Франція забезпечує спеціалізоване навчання до 1200 українців протягом року. Крім того, 150 французьких військових навчатимуть у Польщі до 600 українців на місяць у рамках європейської місії.

У Франції є літаки Mirage 2000-C, які були зняті з озброєння кілька місяців тому і які "все ще мають невеликий потенціал", за словами оточення начальника штабу ВПС Франції. Однак для їх відновлення потрібен час, і кілька місяців присвятять підготовці українських льотчиків, парк яких складається виключно з літаків радянських часів.

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Як стверджувала Le Figaro, у Франції вже протягом півтора місяця відбувається навчання українських пілотів на багатоцільових винищувачах Mirage 2000. Рішення про навчання пілотів нібито було ухвалене напередодні візиту президента Володимира Зеленського до Парижа 8 лютого.

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що інформація про навчання українських пілотів у Франції на літаках Mirage не відповідає дійсності.

Теми: допомога УкраїнівинищувачіавіаФранція
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