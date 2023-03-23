Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Минобороны Франции: Украинские летчики не учатся на Mirage 2000, но проходят другую подготовку

"Европейская правда"Четверг, 23 марта 2023, 15:10

Украинских летчиков обучают во Франции работе систем ПВО класса "земля-воздух", а также выживанию в случае катапультирования на вражеской местности.

Об этом сообщил на брифинге представитель министерства обороны Франции, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Monde.

Генерал Ян Граве, заместитель министра по вопросам оборонной информации и коммуникации, опроверг информацию СМИ об обучении украинских пилотов на истребителях Mirage 2000 на территории Франции

Реклама:

"Мы не обучаем украинских пилотов ни пилотированию, ни использованию систем вооружения", - сказал Граве.

Он добавил, что в целом Франция обеспечивает специализированное обучение до 1200 украинцев в течение года. Кроме того, 150 французских военных будут обучать в Польше до 600 украинцев в месяц в рамках европейской миссии.

Во Франции есть самолеты Mirage 2000-C, которые были сняты с вооружения несколько месяцев назад и которые "все еще имеют небольшой потенциал", по словам окружения начальника штаба ВВС Франции. Однако для их восстановления потребуется время, и несколько месяцев посвятят подготовке украинских летчиков, парк которых состоит исключительно из самолетов советских времен.

ВИДЕО ДНЯ

Как утверждала Le Figaro, во Франции уже в течение полутора месяцев проходит обучение украинских пилотов на многоцелевых истребителях Mirage 2000. Решение об обучении пилотов якобы было принято накануне визита президента Владимира Зеленского в Париж 8 февраля.

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что информация об обучении украинских пилотов во Франции на самолетах Mirage не соответствует действительности.

Темы: помощь УкраинеистребителиавиаФранция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 18 погибших и 108 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
помощь Украине
США пришлют в Украину первые снаряды с обедненным ураном – Reuters
Пентагон заказал для Украины ракеты AMRAAM
Венгерское вето: в ЕС не пришли к согласию по поводу 500 млн евро из фонда, который помогает Украине оружием
Последние новости
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
Все новости...
Реклама: