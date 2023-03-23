Минобороны Франции: Украинские летчики не учатся на Mirage 2000, но проходят другую подготовку

Украинских летчиков обучают во Франции работе систем ПВО класса "земля-воздух", а также выживанию в случае катапультирования на вражеской местности.

Об этом сообщил на брифинге представитель министерства обороны Франции, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Monde.

Генерал Ян Граве, заместитель министра по вопросам оборонной информации и коммуникации, опроверг информацию СМИ об обучении украинских пилотов на истребителях Mirage 2000 на территории Франции

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"Мы не обучаем украинских пилотов ни пилотированию, ни использованию систем вооружения", - сказал Граве.

Он добавил, что в целом Франция обеспечивает специализированное обучение до 1200 украинцев в течение года. Кроме того, 150 французских военных будут обучать в Польше до 600 украинцев в месяц в рамках европейской миссии.

Во Франции есть самолеты Mirage 2000-C, которые были сняты с вооружения несколько месяцев назад и которые "все еще имеют небольшой потенциал", по словам окружения начальника штаба ВВС Франции. Однако для их восстановления потребуется время, и несколько месяцев посвятят подготовке украинских летчиков, парк которых состоит исключительно из самолетов советских времен.

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Как утверждала Le Figaro, во Франции уже в течение полутора месяцев проходит обучение украинских пилотов на многоцелевых истребителях Mirage 2000. Решение об обучении пилотов якобы было принято накануне визита президента Владимира Зеленского в Париж 8 февраля.

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что информация об обучении украинских пилотов во Франции на самолетах Mirage не соответствует действительности.