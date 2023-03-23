Три чверті українців вважають, що Україна поверне всі території

74% українців вважають, що Україна збереже всі території в межах своїх міжнародно-визнаних кордонів станом на 1991 рік.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг"

Деталі: Респондентам ставили питання: "На вашу думку, якими будуть межі України у результаті закінчення війни?"

74% відповіли, що Україна поверне всі території (у квітні 2022 року так вважали лише 53% українців);

9% вірять, що вдасться повернути землі, які були підконтрольні Україні до повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року;

8% вважають, що Україна поверне лише Донбас, але не Крим.

Опитування проводилося на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у період з 1 по 5 лютого 2023 року.

Дослідження охоплює всю Україну, крім окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей. Всього було опитано 2 000 жителів України.

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2%.