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Три четверти украинцев считают, что Украина вернет все территории

Евгений КизиловЧетверг, 23 марта 2023, 16:32

74% украинцев считают, что Украина сохранит все территории в пределах своих международно-признанных границ по состоянию на 1991 год.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг"

Детали: Респондентам задавали вопрос: "По вашему мнению, какими будут границы Украины в результате окончания войны?"

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  • 74% ответили, что Украина вернет все территории (в апреле 2022 года так считали лишь 53% украинцев);
  • 9% верят, что удастся вернуть земли, которые были подконтрольны Украине до полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года;
  • 8% считают, что Украина вернет только Донбасс, но не Крым.
 
 
 

Опрос проводился по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) в период с 1 по 5 февраля 2023 года.

Исследование охватывает всю Украину, кроме оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2 000 жителей Украины. 

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2%.

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Темы: войнаопросоккупация
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