Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Три четверти украинцев считают, что Украина вернет все территории

Евгений КизиловЧетверг, 23 марта 2023, 17:32

74% украинцев считают, что Украина сохранит все территории в пределах своих международно-признанных границ по состоянию на 1991 год.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг"

Детали: Респондентам задавали вопрос: "По вашему мнению, какими будут границы Украины в результате окончания войны?"

  • 74% ответили, что Украина вернет все территории (в апреле 2022 года так считали лишь 53% украинцев);
  • 9% верят, что удастся вернуть земли, которые были подконтрольны Украине до полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года;
  • 8% считают, что Украина вернет только Донбасс, но не Крым.
 
 
 

Опрос проводился по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) в период с 1 по 5 февраля 2023 года.

Исследование охватывает всю Украину, кроме оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2 000 жителей Украины. 

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2%.

Темы: войнаопросоккупация
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Бывший глава СБУ Баканов находится в Украине - Вениславский

На Кипре суд приговорил украинку, обвиненную в угрозах ножом группе россиян

Госдеп США поддержал "гибридный трибунал" по преступлению агрессии России

В Варшаве намекнули на возможный визит Зеленского

Россияне пытаются захватить Бахмут, привлекли лучшие подразделения – Сырский

видеоЖурналисты показали состояние нардепа от запрещенной ОПЗЖ Шуфрича

Все новости...
война
В победу верят почти все украинцы – опрос
Группа Raiffeisen Bank International попала в перечень международных спонсоров войны
Силы спецопераций ВСУ выследили ценный российский "Зоопарк": уничтожен
Последние новости
14:35
"Россия хочет в Африку, а Украина ждет миллион боеприпасов" – обзор недели от ОПОРЫ
14:24
Музей Флоренции пригласил родителей посмотреть на Давида, после скандального увольнения директора школы
14:09
НБУ оштрафовал "Сенс Банк" более чем на 200 тысяч
14:06
фотоАвтобус "Варшава – Одесса" с 25 пассажирами перевернулся в Хмельницкой области
13:44
Танки Leopard от Португалии уже в Украине
13:44
ВРП проверит жалобы на судью, которая вынесла приговор по изнасилованию девочки на Закарпатье
13:43
Война и тайные расходы съедают российский бюджет – Bloomberg
13:42
Бывший глава СБУ Баканов находится в Украине - Вениславский
13:31
Почти 4,4 тыс. украинских детей-сирот находятся на оккупированных территориях и в России – Верещук
13:27
Набор в "Гвардию наступления" могут продолжить и после 1 апреля
Все новости...