"Вовки" ССО вполювали коштовний російський "Зоопарк"

На Донецькому напрямку Сили спецоперацій у співпраці з підрозділом Сил оборони знищили російський радіолокаційний розвідувальний комплекс "Зоопарк-2".

Джерело: пресслужба ССО, речник відомства Олександр Кіндратенко в коментарі УП

Деталі: Повідомляється, що під час ведення аеророзвідки на Донецькому напрямку підрозділ Сил спеціальних операцій виявив та переслідував радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби 1Л220 "Зоопарк-2" окупантів, який постійно змінював позицію.

Після передачі координат розміщення контрбатарейного комплексу один із підрозділів Сил оборони завдав вогневе ураження.

В результаті ефективної роботи цю одиницю ворожої техніки було знищено.

Пряма мова Кіндратенка: "Знищено коштовну ціль, яка відчутно докучає нашим військам на лінії фронту. Цей комплекс виявляє українські РСЗО, міномети, ракетні установки. Завдяки такій РЛС ворог може вираховувати, де стоять українські системи вогневого ураження та, надаючи ці координати своїм підрозділам, вражати їх".

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Довідково: За даними портала "Мілітарний", основне призначення комплексу "Зоопарк" різних модифікацій – розвідка вогневих засобів супротивника та коригування вогню.

Станція виявляє боєприпаси у повітрі та обчислює траєкторію їхнього польоту. Із цих даних можна визначати не лише точку, звідки ведеться вогонь, а й район падіння снаряду. Це дозволяє окупантам не лише виявляти вогневі позиції, а й коригувати роботу власних артилерійських систем по українських оборонцях.