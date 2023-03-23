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Силы спецопераций ВСУ выследили ценный российский "Зоопарк": уничтожен

Валентина РоманенкоЧетверг, 23 марта 2023, 16:37
Силы спецопераций ВСУ выследили ценный российский Зоопарк: уничтожен
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На Донецком направлении Силы спецопераций в сотрудничестве с подразделением Сил обороны уничтожили российский радиолокационный разведывательный комплекс "Зоопарк-2".

Источник: пресс-служба ССО, спикер ведомства Александр Киндратенко в комментарии УП

Детали: Сообщается, что во время ведения аэроразведки на Донецком направлении подразделение Сил специальных операций обнаружило и преследовало радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы 1Л220 "Зоопарк-2" оккупантов, который постоянно менял позицию.

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После передачи координат размещения контрбатарейного комплекса одно из подразделений Сил обороны нанесло огневое поражение.

В результате эффективной работы эта единица вражеской техники была уничтожена.

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Прямая речь Киндратенко: "Уничтожена ценная цель, которая ощутимо досаждает нашим войскам на линии фронта. Этот комплекс обнаруживает украинские РСЗО, минометы, ракетные установки. Благодаря такой РЛС враг может вычислять, где стоят украинские системы огневого поражения и, предоставляя эти координаты своим подразделениям, поражать их".

Справка: По данным портала "Милитарный", основное назначение комплекса "Зоопарк" различных модификаций - разведка огневых средств противника и корректировка огня.

Станция обнаруживает боеприпасы в воздухе и вычисляет траекторию их полета. Из этих данных можно определять не только точку, откуда ведется огонь, но и район падения снаряда. Это позволяет оккупантам не только выявлять огневые позиции, но и корректировать работу собственных артиллерийских систем по украинским защитникам.

Темы: ССОДонецкая областьвойна
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