Зеленський запропонував лідерам ЄС провести "мирний саміт" в одній з європейських столиць

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні до лідерів країн ЄС, які в четвер зібралися на саміт, запропонував провести саміт щодо мирного плану в одній з європейських столиць.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

За його словами, у зверненні до Європейської ради Зеленський сказав, що хоче організувати "саміт мирного плану" в Києві, "але розуміє, що всім може бути важко приїхати в Україну, тому запитав, чи можна провести такий саміт в одній зі столиць ЄС".

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Видання Politico повідомляє, що Зеленський протягом близько 10 хвилин звертався до лідерів ЄС у відеодзвінку під час відвідування міст на півдні України.

За словами європейського чиновника, суть послання Зеленського лідерам ЄС була такою: "Пришвидшіть доставку зброї, інакше війна затягнеться".

За інформацією The Guardian, Зеленський попередив європейських лідерів про п'ять факторів, які можуть продовжити війну, включаючи затримки в доставці ракет великої дальності, відсутність сучасних літаків і слабкі місця в західних санкціях.

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Як відомо, президент України у своєму виступі на саміті G20 восени 2022 року представив мирний план з 10 пунктів, який охоплює такі питання, як безпека, у тому числі продовольча і енергетична, а також виведення російських військ з української території.

Пізніше йому висловили підтримку, серед іншого, США, Європейський Союз і Туреччина, а українська сторона говорила про намір провести захід, присвячений "формулі миру", до річниці повномасштабного вторгнення.

Наприкінці лютого Генеральна Асамблея ООН на надзвичайній сесії переважною більшістю голосів схвалила проєкт резолюції, який інкорпорує ключові положення запропонованої Україною "формули миру".