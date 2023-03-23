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Зеленский предложил лидерам ЕС провести "мирный саммит" в одной из европейских столиц

"Европейская правда"Четверг, 23 марта 2023, 16:39

Президент Владимир Зеленский в видеообращении к лидерам стран ЕС, которые в четверг собрались на саммит, предложил провести саммит по мирному плану в одной из европейских столиц.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

По его словам, в обращении к Европейскому совету Зеленский сказал, что хочет организовать "саммит мирного плана" в Киеве, "но понимает, что всем может быть трудно приехать в Украину, поэтому спросил, можно ли провести такой саммит в одной из столиц ЕС".

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Издание Politico сообщает, что Зеленский в течение около 10 минут обращался к лидерам ЕС в видеозвонке во время посещения городов на юге Украины.

По словам европейского чиновника, суть послания Зеленского лидерам ЕС была следующей: "Ускорьте доставку оружия, иначе война затянется".

По информации The Guardian, Зеленский предупредил европейских лидеров о пяти факторах, которые могут продлить войну, включая задержки в доставке ракет большой дальности, отсутствие современных самолетов и слабые места в западных санкциях.

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Как известно, президент Украины в своем выступлении на саммите G20 осенью 2022 года представил мирный план из 10 пунктов, который охватывает такие вопросы, как безопасность, в том числе продовольственная и энергетическая, а также вывод российских войск с украинской территории.

Позже ему выразили поддержку, среди прочего, США, Европейский Союз и Турция, а украинская сторона говорила о намерении провести мероприятие, посвященное "формуле мира", к годовщине полномасштабного вторжения.

В конце февраля Генеральная Ассамблея ООН на чрезвычайной сессии подавляющим большинством голосов одобрила проект резолюции, который инкорпорирует ключевые положения предложенной Украиной "формулы мира".

Темы: ЗеленскийЕвропа
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