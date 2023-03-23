У перемогу вірять майже всі українці – опитування

97% українців вірять, що Україна переможе Росію у війні.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг"

Деталі: Учасникам дослідження поставили питання: "Чи вірите ви, що Україна переможе у війні?"

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82% відповіли: Однозначно так;

15% дали відповідь: Скоріше так;

2% сказали, що їм важко відповісти;

лише 1% не вірить у перемогу.

Дослідники звертають увагу, що рівень віри у перемогу серед українців майже не змінюється з квітня 2022 року.

Опитування проводилося на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у період з 1 по 5 лютого 2023 року.

Дослідження охоплює всю Україну, крім окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей, Всього було опитано 2 000 жителів України.

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Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2%.