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У перемогу вірять майже всі українці – опитування

Євген КізіловЧетвер, 23 березня 2023, 18:00
У перемогу вірять майже всі українці – опитування
Getty Images

97% українців вірять, що Україна переможе Росію у війні.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг"

Деталі: Учасникам дослідження поставили питання: "Чи вірите ви, що Україна переможе у війні?"

  • 82% відповіли: Однозначно так;
  • 15% дали відповідь: Скоріше так;
  • 2% сказали, що їм важко відповісти;
  • лише 1% не вірить у перемогу.

Дослідники звертають увагу, що рівень віри у перемогу серед українців майже не змінюється з квітня 2022 року.

 
 
 

Опитування проводилося на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у період з 1 по 5 лютого 2023 року.

Дослідження охоплює всю Україну, крім окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей, Всього було опитано 2 000 жителів України. 

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2%.

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Теми: війнаУкраїнаопитування
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