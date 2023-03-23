У перемогу вірять майже всі українці – опитування
Четвер, 23 березня 2023, 17:00
97% українців вірять, що Україна переможе Росію у війні.
Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг"
Деталі: Учасникам дослідження поставили питання: "Чи вірите ви, що Україна переможе у війні?"
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- 82% відповіли: Однозначно так;
- 15% дали відповідь: Скоріше так;
- 2% сказали, що їм важко відповісти;
- лише 1% не вірить у перемогу.
Дослідники звертають увагу, що рівень віри у перемогу серед українців майже не змінюється з квітня 2022 року.
Опитування проводилося на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у період з 1 по 5 лютого 2023 року.
Дослідження охоплює всю Україну, крім окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей, Всього було опитано 2 000 жителів України.
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Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2%.