В победу верят почти все украинцы – опрос
Четверг, 23 марта 2023, 17:00
97% украинцев верят, что Украина победит Россию в войне.
Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг"
Детали: Участникам исследования задали вопрос: "Верите ли вы, что Украина победит в войне?"
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- 82% ответили: Однозначно да;
- 15% дали ответ: Скорее да;
- 2% сказали, что им трудно ответить;
- только 1% не верит в победу.
Исследователи обращают внимание, что уровень веры в победу среди украинцев почти не меняется с апреля 2022 года.
Опрос проводился по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) в период с 1 по 5 февраля 2023 года.
Исследование охватывает всю Украину, кроме оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2 000 жителей Украины.
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Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2%.