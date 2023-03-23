В победу верят почти все украинцы – опрос

97% украинцев верят, что Украина победит Россию в войне.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг"

Детали: Участникам исследования задали вопрос: "Верите ли вы, что Украина победит в войне?"

82% ответили: Однозначно да;

15% дали ответ: Скорее да;

2% сказали, что им трудно ответить;

только 1% не верит в победу.

Исследователи обращают внимание, что уровень веры в победу среди украинцев почти не меняется с апреля 2022 года.

Опрос проводился по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) в период с 1 по 5 февраля 2023 года.

Исследование охватывает всю Украину, кроме оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2 000 жителей Украины.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2%.