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В победу верят почти все украинцы – опрос

Евгений КизиловЧетверг, 23 марта 2023, 18:00
В победу верят почти все украинцы – опрос
Getty Images

97% украинцев верят, что Украина победит Россию в войне.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг"

Детали: Участникам исследования задали вопрос: "Верите ли вы, что Украина победит в войне?"

  • 82% ответили: Однозначно да;
  • 15% дали ответ: Скорее да;
  • 2% сказали, что им трудно ответить;
  • только 1% не верит в победу.

Исследователи обращают внимание, что уровень веры в победу среди украинцев почти не меняется с апреля 2022 года.

 
 
 

Опрос проводился по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) в период с 1 по 5 февраля 2023 года.

Исследование охватывает всю Украину, кроме оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2 000 жителей Украины. 

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2%.

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Темы: войнаУкраинаопрос
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