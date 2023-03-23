Кулеба обговорив з новим главою МЗС Кіпру санкції та вступ України до ЄС
Четвер, 23 березня 2023, 17:51
Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з новопризначеним міністром закордонних справ Кіпру Константіносом Комбосом.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ України у своєму офіційному Twitter-акаунті, пише "Європейська правда".
За інформацією міністерства, у розмові українського та кіпрського дипломатів ішлося про мирну формулу президента Зеленського, санкції ЄС проти Росії, відповідальність Росії та її керівництва за злочини в Україні, а також про інтеграцію України до ЄС.
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Кулеба також подякував Кіпру за солідарність з Україною.
Нагадаємо, колишній глава МЗС Кіпру Нікос Христодулідіс переміг на виборах президента в лютому. 13 лютого президент України Володимир Зеленський провів із ним першу телефонну розмову.