Кулеба обсудил с новым главой МИД Кипра санкции и вступление Украины в ЕС

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с новоназначенным министром иностранных дел Кипра Константиносом Комбосом.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в четверг вечером в своем официальном Twitter-аккаунте, пишет "Европейская правда".

По информации министерства, в разговоре украинского и кипрского дипломатов речь шла о мирной формуле президента Зеленского, санкциях ЕС против России, ответственности России и ее руководства за преступления в Украине, а также об интеграции Украины в ЕС.

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Кулеба также поблагодарил Кипр за солидарность с Украиной.

Напомним, бывший глава МИД Кипра Никос Христодулидес победил на выборах президента в феврале. 13 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел с ним первый телефонный разговор.