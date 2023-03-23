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Європейська рада підтримала обмеження цін на нафту з РФ і посилення санкцій

"Європейська правда"Четвер, 23 березня 2023, 19:08

Лідери держав-членів Європейського Союзу в четвер погодились продовжувати санкційний тиск на Росію, зокрема шляхом обмеження цін на нафту, аби покарати її за повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це йдеться у висновках саміту ЄС щодо України, які цитує "Європейська правда".

Як зазначається в документі, Європейський Союз підтримує подальше збереження й посилення колективного тиску на Росію, зокрема за допомогою можливих подальших обмежувальних заходів, а також продовженню роботи над обмеженням ціни на нафту разом з партнерами.

"Європейська Рада підкреслює важливість і невідкладність активізації зусиль для забезпечення ефективної імплементації санкцій на європейському та національному рівнях і твердо зобов'язується ефективно запобігати і протидіяти їх обходу в третіх країнах і з боку третіх країн", п – підкреслили лідери ЄС.

Крім того, Європейська рада пропонує Раді ЄС та Європейській комісії посилити необхідні інструменти правозастосування та розробити разом з державами-членами повністю скоординований підхід з цією метою.

"Європейський Союз посилить свою роботу з партнерами з метою протидії неправдивим російським наративам та дезінформації про війну", – зазначається у висновках.

Також, як повідомлялось, Європейська рада за підсумками зустрічі в четвер засудила агресію Росії проти України, а також військову допомогу, яку російській стороні надають інші держави.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, у лютому 2023 року доходи Росії від експорту нафти обвалилися до мінімальних показників за рік, схоже, внаслідок запровадженої країнами Заходу граничної ціни.

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Теми: нафтаРосіясанкціїЄС
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