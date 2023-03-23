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Европейский совет поддержал ограничение цен на нефть из РФ и ужесточение санкций

"Европейская правда"Четверг, 23 марта 2023, 18:08

Лидеры государств-членов Европейского Союза в четверг согласились продолжать санкционное давление на Россию, в частности путем ограничения цен на нефть, чтобы наказать ее за полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом говорится в выводах саммита ЕС по Украине, которые цитирует "Европейская правда".

Как отмечается в документе, Европейский Союз поддерживает дальнейшее сохранение и усиление коллективного давления на Россию, в частности с помощью возможных дальнейших ограничительных мер, а также продолжению работы над ограничением цены на нефть вместе с партнерами.

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"Европейский Совет подчеркивает важность и неотложность активизации усилий для обеспечения эффективной имплементации санкций на европейском и национальном уровнях и твердо обязуется эффективно предотвращать и противодействовать их обходу в третьих странах и со стороны третьих стран", - подчеркнули лидеры ЕС.

Кроме того, Европейский совет предлагает Совету ЕС и Европейской комиссии усилить необходимые инструменты правоприменения и разработать вместе с государствами-членами полностью скоординированный подход с этой целью.

"Европейский Союз усилит свою работу с партнерами с целью противодействия ложным российским нарративам и дезинформации о войне", - отмечается в выводах.

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Также, как сообщалось, Европейский совет по итогам встречи в четверг осудил агрессию России против Украины, а также военную помощь, которую российской стороне оказывают другие государства.

Напомним, в феврале 2023 года доходы России от экспорта нефти обвалились до минимальных показателей за год, похоже, вследствие введенной странами Запада предельной цены.

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Темы: нефтьРосcиясанкцииЕС
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