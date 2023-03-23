На Харківщині на міні підірвався чоловік: загинув на місці

У Куп'янському районі Харківщини 23 березня внаслідок підриву на міні загинув чоловік.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram

Пряма мова: "Близько 16:00 у лісосмузі біля с. Григорівка Куп'янського району на російській міні підірвався 46-річний місцевий мешканець. На жаль, від отриманих поранень він загинув на місці".

Деталі: Очільник ОВА закликав утримуватися від відвідувань лісів¸ лісосмуг, полів, берегів річок тощо – усі ці території є потенційно замінованими та небезпечними для життя.