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На Харківщині на міні підірвався чоловік: загинув на місці

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 23 березня 2023, 19:14
На Харківщині на міні підірвався чоловік: загинув на місці
ФОТО: GETTY

У Куп'янському районі Харківщини 23 березня внаслідок підриву на міні загинув чоловік.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram

Пряма мова: "Близько 16:00 у лісосмузі біля с. Григорівка Куп'янського району на російській міні підірвався 46-річний місцевий мешканець. На жаль, від отриманих поранень він загинув на місці". 

Деталі: Очільник ОВА закликав утримуватися від відвідувань лісів¸ лісосмуг, полів, берегів річок тощо – усі ці території є потенційно замінованими та небезпечними для життя. 

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Теми: Харківська областьрозмінуванняжертвивійна
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